  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 9502
  • 48

ЦСКА официално представи трети нов футболист за днес. “Червените” приветстваха Исак Соле като свое ново попълнение. Халфът пристига от Славия, а договорът му с ЦСКА е за три години. В новия си клуб Соле ще носи фланелката с номер 94.

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

Ето какво пишат от ЦСКА:

ЦСКА привлече национала на Централноафриканската република Исак Соле. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години.

Соле е на 24 години, а основната му позиция е в сърцето на полузащитата. Той пристига в ЦСКА от състава на Славия.

Исак Соле започва професионалната си кариера във френския Лавал, след което защитава цветовете на няколко различни клуба. През 2024 година подписва със Славия, където записва 18 мача, в които отбелязва 3 гола и добавя 1 асистенция. През изминалия сезон халфът игра под наем в турския Гьозтепе, като взе участие в 11 срещи и се отчете с 2 гола и 2 асистенции.

Соле има мачове за националния отбор на Франция до 17 години, а от 2023 година е част от представителния тим на Централноафриканската република, за който до момента има 12 двубоя.

В ЦСКА Исак Соле ще носи фланелка с номер 94.

Най-големият български клуб го приветства с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!

Исак Соле

Роден на: 16 юни 2001 г.

Ръст: 184 см.

Позиция: вътрешен полузащитник.

