Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

  • 6 яну 2026 | 21:46
  • 1534
  • 1
Отборите на Сасуоло и Ювентус играят при резултат 0:0 в мач от междинния 19-и кръг на Серия "А" на стадион "Мапеи".

Домакините залагат на Арманд Лауриенте, Андреа Пинамонти и Едоардо Янони в атака. Триото в средата на терена ще е съставено от Неманя Матич, Исмаел Коне и Кристиан Торствед.

Лучано Спалети излиза с Джонатан Дейвид, Кенан Йълдъз и Фабио Мирети в предни позиции. Андреа Камбиазо и Уестън Маккени ще бъдат на двете крила, а в средата на терена ще си партнират Мануел Локатели и Кефрен Тюрам.

Първата възможност в мача бе създадена от домакините. Още във 2-рата минута при едно центриране от корнер се стигна до меле в наказателното поле и Себастиан Валукевич отправи удар, но топката мина над вратата.

В 4-тата минута и Кристиан Торствед опита изстрел по земя, който обаче премина встрани от целта.

Гостите пък създадоха първото си по-интересно положение в 9-ата минута. Кенан Йълдъз отне топката в близост до наказателното поле на съперника, финтира и стреля, принуждавайки вратаря Ариянет Мурич внимаваше и спаси, а при добавката и Андреа Камбиазо не успя да отбележи от малък ъгъл.

В 12-тата минута и Кефрен Тюрам обстрелва вратата на съперника, но твърде слабо и в обсега на вратаря.

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 6953
  • 7
Байерн е започнал преговори с Хари Кейн

  • 6 яну 2026 | 18:48
  • 1352
  • 0
Ленарт Карл получи подкрепа от три легенди на Германия след думите си, че мечтае да играе за Реал Мадрид

  • 6 яну 2026 | 18:38
  • 3191
  • 0
Фенербахче е отправил оферта за французин от Лацио

  • 6 яну 2026 | 18:26
  • 946
  • 1
Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

  • 6 яну 2026 | 18:05
  • 3940
  • 1
Байерн (Мюнхен) с мощен старт като миналата година

  • 6 яну 2026 | 18:00
  • 4961
  • 0
Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 9490
  • 36
Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 17285
  • 25
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 5297
  • 4
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 26530
  • 95
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 6953
  • 7