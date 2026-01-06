Сасуоло 0:0 Ювентус, Йълдъз пропусна добра възможност

Отборите на Сасуоло и Ювентус играят при резултат 0:0 в мач от междинния 19-и кръг на Серия "А" на стадион "Мапеи".

Домакините залагат на Арманд Лауриенте, Андреа Пинамонти и Едоардо Янони в атака. Триото в средата на терена ще е съставено от Неманя Матич, Исмаел Коне и Кристиан Торствед.

Лучано Спалети излиза с Джонатан Дейвид, Кенан Йълдъз и Фабио Мирети в предни позиции. Андреа Камбиазо и Уестън Маккени ще бъдат на двете крила, а в средата на терена ще си партнират Мануел Локатели и Кефрен Тюрам.

✍🏻 Gli 1️⃣1️⃣ titolari scelti da mister Luciano Spalletti per la gara di Reggio Emilia 📜 #SassuoloJuve@EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/5HwHtmjexI — JuventusFC (@juventusfc) January 6, 2026

Първата възможност в мача бе създадена от домакините. Още във 2-рата минута при едно центриране от корнер се стигна до меле в наказателното поле и Себастиан Валукевич отправи удар, но топката мина над вратата.

В 4-тата минута и Кристиан Торствед опита изстрел по земя, който обаче премина встрани от целта.

Гостите пък създадоха първото си по-интересно положение в 9-ата минута. Кенан Йълдъз отне топката в близост до наказателното поле на съперника, финтира и стреля, принуждавайки вратаря Ариянет Мурич внимаваше и спаси, а при добавката и Андреа Камбиазо не успя да отбележи от малък ъгъл.

В 12-тата минута и Кефрен Тюрам обстрелва вратата на съперника, но твърде слабо и в обсега на вратаря.