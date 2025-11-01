Секторът за гости на "Лаута" с доста щети след дербито (снимки)

Популярни
В сектора за гости на стадион "Локомотив" в Пловдив се забелязват доста щети, нанесени от агитката на Ботев (Пловдив).

Дежурният делегат на срещата направи оглед на мястото след края на злополучния мач, прекратен след 41 минути игра, след като вратарят на Ботев (Пловдив) Даниел Наумов беше ударен с бутилка в главата, хвърлена от агитката на Локомотив (Пловдив). Екипът на Sportal.bg беше допуснат да заснеме пораженията по трибуната.

Част от седалките в сектора на "жълто-черните" са строшени, а освен това е прогорена част от плексигласовата преграда. Щети има и в тоалетната към трибуната - изпочупени са смесителите на мивките, а също така е надупчен сериозно окаченият таван в помещението. Всичко това влезе в тефтера на представителя на БФС.

