  Абърдийн
  2. Абърдийн
  3. Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

  • 7 яну 2026 | 00:28
Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

Абърдийн загуби с 0:2 гостуването си на Рейнджърс отложен мач от 11-тия кръг на шотландското първенство. Димитър Митов отново беше на вратата на "донвеоте", които са в серия от три шампионатни поражения и заемат осмо място в класирането. Техният съперник пък вече е втори, след като преди броени дни триумфира в дербито срещу Селтик, а днес изпревари "детелините" и диша във врата на лидера Хартс.

"Сините" са във все по-добра форма под ръководството на Дани Рьол. В началото на сезона отборът изостана сериозно от конкурентите си, но съумя да навакса и към днешна дата има съвсем реални шансове да се пребори за титлата. Преднината на Хартс е само 3 точки, но "сърцата" са и с мач по-малко.

Двубой номер 300 между Рейнджърс и Абърдийн не премина при тотално надмощие на домакините, както се очакваше. Те можеха да поведат още в 4-тата минута след грешка на Митов, но българският национал веднага се реваншира, като се хвърли в краката на Конър Барън. Малко по-късно Митов се подхлъзна след едно центриране от корнер и Емануел Фернандес остана непокрит, давайки преднина на Рейнджърс.

Вторият гол падна в 41-вата минута, отново след ъглов удар. Никола Раскин се измъкна от защитниците в червено и стреля с глава за 2:0. След почивката гостите пропуснаха шансовете си да върнат интригата, а Митов попречи на "сините" да направят успеха си ощепо-убедителен.

Снимки: Imago

Снимки: Imago

