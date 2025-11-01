Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Реферът Драгомир Драганов реши да прекрати в 41-ата минута дербито на Пловдив, след като стражът на Ботев Даниел Наумов бе ударен от фен на Локо с бутилка в главата и отказа да продължи срещата.

След нейния преждевременен край “канарчетата” решиха да отпразнуват очакваната служебна победа на стадиона на Локомотив. Те отидоха пред сектора за гости, където се намираха техни фенове, и започнаха да подскачат радостно.

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Клип от празненствата бе публикуван в официалната страниця на Ботев във “Фейсбук”, а над него “жълто-черните” написаха следното: “Оооо Ботев Пловдив един единствен…”. Надписът завърши с емотикон на празничен фойерверк.

Снимки: Борислав Трошев