Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Грозни сцени прекратиха дербито на Пловдив - удар в главата на Наумов спряха срещата
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 5805
  • 19

Реферът Драгомир Драганов реши да прекрати в 41-ата минута дербито на Пловдив, след като стражът на Ботев Даниел Наумов бе ударен от фен на Локо с бутилка в главата и отказа да продължи срещата.

След нейния преждевременен край “канарчетата” решиха да отпразнуват очакваната служебна победа на стадиона на Локомотив. Те отидоха пред сектора за гости, където се намираха техни фенове, и започнаха да подскачат радостно.

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Клип от празненствата бе публикуван в официалната страниця на Ботев във “Фейсбук”, а над него “жълто-черните” написаха следното: “Оооо Ботев Пловдив един единствен…”. Надписът завърши с емотикон на празничен фойерверк.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от БГ Футбол

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

  • 1 ное 2025 | 15:23
  • 5267
  • 2
Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 19998
  • 13
Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 15:08
  • 921
  • 0
Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 59544
  • 150
Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

  • 1 ное 2025 | 14:14
  • 850
  • 0
Гьоко: Просто нямахме ден

Гьоко: Просто нямахме ден

  • 1 ное 2025 | 14:13
  • 625
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 59544
  • 150
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 18789
  • 12
Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 19998
  • 13
11-те на Септември (Сф) и Славия, Нани Стефанов титуляр за "белите"

11-те на Септември (Сф) и Славия, Нани Стефанов титуляр за "белите"

  • 1 ное 2025 | 16:23
  • 1910
  • 0
Съставите на Бърнли и Арсенал

Съставите на Бърнли и Арсенал

  • 1 ное 2025 | 16:15
  • 902
  • 2