От Ботев се оплакаха, че спрели топлата вода на "Лаута" - Крушарски предложи да закара Филипов да се изкъпе в Долна баня, бил интригант

От Ботев (Пловдив) се оплакаха, че не е имало топла вода в съблекалнята на стадион "Локомотив" и футболистите на Иван Цветанов не са успели да се изкъпят след прекратеното дерби със "смърфовете". По-късно собственикът на "канарчетата" Илиян Филипов заяви същото пред журналистите.

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Босът на домакините Христо Крушарски даде отговор на това твърдение и излезе с предложение към своя колега от "Колежа":

Филипов: Крушарски каза, че ще направи така, че Ботев да отиде в "Б" група! В коридора имаше чалги, проститутки

"Да взема да го закарам до Долна баня да се изкъпе с топла вода на извора. Той е един интригант. Откакто е започнал, освен интриги друго какво вкарва? Освен сплетни... Седни си на г*за и си гледай къщата!", каза Крушарски пред журналистите на "Лаута".

Снимки: Startphoto