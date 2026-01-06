Популярни
Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

Спортно-техническото ръководство на Ботев (Пловдив) взе решение за освобождаване на няколко футболисти от клуба. Това са Стивън Петков, Димитър Митков и Емил Мартинов, информираха “канарчетата”. Клубът им благодари за положените усилия и им пожела успех в бъдещата им професионална кариера.

Други четирима футболисти ще бъдат преотстъпени под наем в други клубове за срок от 6 месеца, като те ще останат собственост на Ботев. Това са Таилсон, Талес Да Силва, Шола Аделани и Джон Емануел.

Пловдивчани информираха още, че от утре нападателят Алекса Мараш се завръща в редиците на отбора.

Ръководството на клуба води активни преговори за зимната селекция с цел привличане на качествени футболисти, които да повишат конкуренцията и нивото на представяне на отбора, написаха още от Ботев.

От клуба обявиха, че ще информират своевременно обществеността за всички последващи решения и новини около отбора.

