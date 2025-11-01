Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Изключително грозна постъпка от фен на Локомотив (Пловдив) беляза днешното дерби с Ботев. При 1:1 в 41-ата минута запалянко на “смърфовете” хвърли бутилка с вода към терена и удари Даниел Наумов право в главата. Стражът на “канарчетата” се свлече на земята и се наложи намеса на лекарите.

Титулярният капитан на Локо - Димитър Илиев, който остана на резервната скамейка, влезе на терена, за да успокои привържениците на символичните домакини.

На терена слезе и собственикът на Ботев Илиан Филипов.

След оказана медицинска помощ Наумов се изправи, но малко по-късно отново седна на тревата зашеметен от неочаквания удар в главата. В крайна сметка стражът на Ботев отказа да продължи срещата, а в знак на солидарност и неговите съотборници заявиха, че ако той откаже да играе, те ще сторят същото.



Поради тази причина съдията Драганов в крайна сметка взе решение да прекрати дербито на Пловдив.

Това означава, че Ботев най-вероятно ще получи служебна победа с 4:0, а "смърфовете" са заплашени от огромни санкции.