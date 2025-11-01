Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Тома Цилев: Имаше футболисти на Ботев, които искаха двубоят да продължи

Тома Цилев: Имаше футболисти на Ботев, които искаха двубоят да продължи

  • 1 ное 2025 | 16:52
  • 2165
  • 0

Изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив) Тома Цилев говори пред медиите след прекратения мач с Ботев (Пловдив). При резултата 1:1 в 41-ата минута беше хвърлена бутилка с вода, която уцели Даниел Наумов. Именно заради това двубоят беше прекратен, тъй като докторите са взели решението, че вратарят не може да продължи.

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал
Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

“Всички видяхме какво се случи. За нещастие удар с бутилка и крайното решение беше на отбора на Ботев. Обсъдиха се вариантите - Наумов да продължи, Наумов да не може да продължи и те да не направят смяна или да се направи смяна на Наумов. Има доктори, които определиха състоянието на вратаря. На база тяхното становище се установи, че Наумов не може да продължи. Поне така твърдят.

Ние не можем да заклеймяваме всички фенове по действията на отделни хора. Има полиция, камери, не знам какво още може да се направи. Комисията ще реши какви ще са наказанията.

Странно ми беше и на мен, че Ботев празнува така, но най-вероятно ще има служебна победа за тях.

Нямам информация, че им е била спряна топлата вода на футболистите на Ботев.

Бяхме в подем, но прекратяването на мача спря подема ни. Най-вероятно ще има пак затваряне на сектори и стадиона. Има правилник, там пише какви санкции ще има.

Имаше футболисти на Ботев, които искаха да продължим мача - Минков, Неделев”, заяви Цилев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

Бой на тренировка: началото на края за Пеев в Динамо

  • 1 ное 2025 | 15:23
  • 6911
  • 2
Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

Левскарите изкупиха над 12 000 билета за дербито с ЦСКА, ето как върви продажбата по сектори

  • 1 ное 2025 | 15:12
  • 27362
  • 21
Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

Титуляр на Монтана отпадна за ЦСКА

  • 1 ное 2025 | 15:08
  • 1560
  • 1
Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 86965
  • 224
Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

Атанасов: Бяхме тотален хегемон на терена

  • 1 ное 2025 | 14:14
  • 1212
  • 0
Гьоко: Просто нямахме ден

Гьоко: Просто нямахме ден

  • 1 ное 2025 | 14:13
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

  • 1 ное 2025 | 15:45
  • 86965
  • 224
Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

  • 1 ное 2025 | 15:39
  • 33869
  • 56
Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

Крушарски за Наумов: Симулант! Ще отиде ли тоя левак с линейка при Габровски? Ще изхвърля Ботев в "Б" група

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 3228
  • 11
Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

Вижте как играчите на Ботев празнуват бурно на "Лаута" след прекратения мач с Локо (Пд)

  • 1 ное 2025 | 16:13
  • 16525
  • 54
Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

Септември (Сф) 0:0 Славия, опасен изстрел на Балов

  • 1 ное 2025 | 17:55
  • 4389
  • 2
Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

Бърнли 0:2 Арсенал, втората част започна

  • 1 ное 2025 | 17:00
  • 3883
  • 28