Илиян Филипов: Това момче можеше да бъде убито

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов говори пред медиите след прекратения мач с Локомотив (Пловдив). Припомняме, че срещата беше прекъсната в 41-ата минута заради хвърлена бутилка, която уцели Даниел Наумов. Сега Филипов разясни какво се е случило, като заяви, че вратарят е бил в комоцио.

Екшън на "Лаута"! Прекратиха дербито на Пловдив след огромен скандал

“Празникът се развали. Дани Наумов е бил в комоцио по информация на двама доктори. Съдията ме пита дали може Дани Наумов да продължи, казах им да питат докторите. Попита ме “Смяна може ли да направите?”. Аз не мога да правя смяна на човек, който е ударен с бутилка. Ако решите, прекратявайте мача. И той взе решение. Докторите казаха, че не можеше да продължи, защото е бил в комоцио.

Моето желание е да си гледам здравето на футболистите. След като не може да продължи вратарят, който е титулярен и ние сме принудени заради удар с бутилка да вкарваме резервния, това не е феърплей. Призовахме феновете към толерантност. Може би 1000 пъти да хвърлят бутилката, няма да го ударят, но…

Не търсим служебни три точки. Ние сме за този мач да се изиграе до края. Нормално е да се прекрати мача. Повече от вас се надяваме да дойде това време, в което да се прекратят тези простотии и ексцесии. Футболът страда.

Грозно и опасно! Фен на Локо Пд уцели с бутилка в главата Дани Наумов

Освен нашия доктор, докараха и втори доктор, който каза, че след комоцио няма как да продължи. С делегата не съм говорил, говорих със съдията.

Момчетата от Локомотив нормално искаха да продължат мача, но нямаше обиди и такива неща. Всички виждате удара в главата. Много ясно се вижда. Скулата му е надута още в момента.

Ние нямаме проблеми, защо да имаме проблеми? Гледаме си отбора, развиваме си клуба. Проблемите ще се решат.

Ще кажа на феновете малко повече толерантност и спокойствие. Не хвърлени предмети. Това момче можеше да е убито”, заяви Филипов.