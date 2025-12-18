Популярни
В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

  • 18 дек 2025 | 15:05
  • 8089
  • 16

Сред ръководството на Манчестър Сити нараства усещането, че този сезон ще бъде последен за Джосеп Гуардиола в клуба. Испанецът все още не е обявил твърдо решението си и се очаква да го направи с наближаването на края на сезона, но на "Етихад" вече сериозно мислят за потенциалния наследник на Пеп. Според уважавания журналист Дейвид Орнстийн от "Ди Атлетик" на много високо място сред кандидатите за поста е мениджърът на Челси Енцо Мареска, който е бивш асистент на Гуардиола и един от неговите ученици. Италианецът освен това водеше и отбора на Сити до 23 години, така че много добре познава клуба отвътре. На "Етихад" харесват атрактивния стил на Мареска и умението му да интегрира добре младите играчи.

През ноември миналата година Гуардиола подписа договор до юни 2027-а. От самото начало на тази кампания обаче се говори, че настоящият сезон може да бъде последен за каталунеца в английския футбол. Самият Гуардиола намекна в свои интервюта, че след като изпълни договора си със Сити, би искал да си вземе почивка.

Според "Ди Атлетик" няма никакви доказателства, че решението на Гуардиола да си тръгне по-рано би имало нещо общо с евентуално наказание по делото със 115-те обвинения във финансови нарушения срещу клуба.

