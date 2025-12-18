“Бернабеу” продължава да бъде фаворит за финала на Мондиал 2030

Стадионът на Реал Мадрид “Бернабеу“ продължава да бъде основен фаворит да приеме домакинство на финала на Световното първенство през 2030 година, пише испанският вестник “Ас”.

От месеци насам домът на “белите”, който вече е известен само като "Бернабеу", е считан с най-високи шансове да бъде арена на срещата за трофея.

Отбелязва се, че решението за провеждане на двубоя за титлата на стадиона в испанската столица може да се дължи на приятелството между президента на „кралете“ Флорентино Перес и президента на ФИФА Джани Инфантино. Освен това, привлекателността на марката”Бернабеу“, модерната инфраструктура и успешният опит в домакинството на събития на високо ниво говорят в негова полза.

Очаква се окончателният списък с градовете домакини да бъде обявен през последните месеци на 2026-а. В него влизат още „Метрополитано“ на Атлетико Мадрид и „Камп Ноу“ на Барселона.

“Бернабеу“ преди това е бил домакин на финала на Световното първенство през 1982 година.