Шефът на Ла Лига: Имаме 15 титли повече от Премиър лийг в ерата на финансовия феърплей

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас гостува в подкаста на Марк Видал Misión 2050, където коментира някои от най-интересните теми в испанския футбол. Той изрази скептицизма са новите турнири на УЕФА и все по-натоварения календар. Тебас засегна въпроси, свързани с Реал Мадрид, Суперлигата, делото “Негреира” и т.н. Ето какво заяви той:

Как си представя футбола след 20 години

Ще продължи да се играе 11 срещу 11. Човешкият фактор ще остане решаващ. Всичко около него ще се промени – ще има повече технологии в съдийството, повече технологии за феновете, ще бъде „безкрайният стадион“, както казва президентът на Реал Мадрид, но без нужда от очила.



За Суперлигата

Там Флорентино Перес продължава да досажда. Структурата на индустрията е много различна от тази в САЩ. В Щатите НФЛ е единен пазар с 300 милиона потребители. Във футбола има много силен национален компонент. Еспаньол никога няма да играе в Суперлигата. Националната ти индустрия ще се срине. Ако направиш състезание за 40-50 клуба... това е една торта. Светът на аудиовизуалните права не увеличава размера на тортата, тя трябва да се разпределя. Футболът в твоята страна ще пропадне със Суперлигата. Нека защитаваме националните индустрии. Ла Лига щеше да печели наполовина. В баскетбола НБА иска да направи същото и това е опасност за баскетбола. Проблемът е, че има много късогледо мислене за това какво може да се случи.

Икономическият контрол не намалява ли качеството на Ла Лига?

Още една фалшива новина. Можеш да харчиш толкова, колкото генерираш, нищо повече. Няма да създаваме инфлационен пазар. Защо да не позволим на някой шейх да дойде тук? Всички заплати ще нараснат изкуствено. През последните 10 години сме спечелили 60% от европейските турнири. В ерата на финансовия феърплей имаме 15 титли повече от Премиър лийг. Къде е качеството? Има класации за най-ефективните клубове според спечеленото и испанските винаги са там. За да знаеш къде се намираш, трябва да можеш да сравняваш. Ние сме по-добре от останалите европейски лиги. Можем ли да се подобрим? Да, но сме по-добре. Трябва да има регулаторни норми, защото състезанието е най-голямата ценност.

Как новите турнири влияят на Ла Лига?

Зле. Сигурен съм, че ако не беше реформата във формата на Шампионската лига, вместо с 9%, щяхме да растем с 12%. Сигурен съм. На пазара бяха пуснати повече мачове на отбори, които вече играят в Ла Лига. Това се отразява на Ла Лига. Управляваме бизнес, базиран на 300 играчи, които вече имат седем ферарита и ще имат 10. Имат четирима диетолози, а ще имат 14.

Изказванията на Флорентино Перес по случая “Негреира“

Президентът на Реал Мадрид изобщо не е наясно с този въпрос. Той каза това, защото имаше разпит на Лапорта и Ла Лига на свой ред зададе един въпрос. Но ние, адвокатите в наказателното право, знаем, че първо пита съдията, след това прокурорът, после първата конституирана страна, след това следващата и така нататък. Ние бяхме третите, които се конституирахме като страна. Прокурорът зададе 19 въпроса и свърши голяма част от работата. След това един съдия зададе два, а ние – един. Вече не бяха останали въпроси, а последният, който попита, беше адвокатът на Реал Мадрид.