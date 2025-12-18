Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Подариха на Меси часовник за 1,1 млн. долара, в света има само 12 такива

Подариха на Меси часовник за 1,1 млн. долара, в света има само 12 такива

  • 18 дек 2025 | 13:35
  • 1181
  • 4
Лионел Меси бе удостоен с лимитирана серия часовник на стойност 1,1 милиона долара по време на обиколката си в Индия. 38-годишният аржентинец наскоро посети страната за своето турне „GOAT tour“, което го отведе в градове като Колката, Хайдерабад, Мумбай и Ню Делхи.

Началото на обиколката бе белязано от хаос, след като появата на капитана на Аржентина на стадион „Солт Лейк“ в Колката продължи едва 20 минути. Много от 85-те хиляди фенове, платили до 134 долара за билети, останаха разочаровани, тъй като дори не успяха да видят Меси.

Тяхното разочарование прерасна в гняв, като започнаха да чупят седалки и да хвърлят предмети по терена. Когато охраната изгуби контрол над ситуацията, Лео беше изведен по спешност от стадиона заедно със съотборниците си от Интер Маями Луис Суарес и Родриго Де Пол.

След това турнето му се премести в Глобалния център за спасяване и опазване на дивата природа „Вантара“ в Джамнагар, щата Гуджарат, собственост на индийския милиардер Мукеш Амбани, където обстановката беше далеч по-гостоприемна. Синът на Амбани, Анант, подари на Меси изключително рядък часовник Richard Mille 003-V2 GMT Tourbillon „Asia Edition“.

Елегантният часовник, който осемкратният носител на „Златната топка“ скоро постави на китката си, е оценен на 1,1 милиона долара. Това, което го прави още по-специален, е фактът, че в света съществуват само 12 бройки от него.

Обиколката на Меси приключи във вторник, като той публикува прочувствено съобщение в Инстаграм. „Намасте, Индия! Какви невероятни посещения в Делхи, Мумбай, Хайдерабад и Колката. Благодаря за топлото посрещане, страхотното гостоприемство и всички изрази на любов по време на моето турне. Надявам се футболът да има светло бъдеще в Индия!“

Сезонът за Меси наскоро приключи, като той помогна на Интер Маями да спечели за първи път купата на МЛС. Нападателят вече има 44 трофея в своята престижна кариера.

Следващата кампания на Интер Маями в МЛС започва през февруари, но основният приоритет на Меси през 2026 г. ще бъде защитата на световната титла на Аржентина в Северна Америка. Шампионите бяха изтеглени в група J заедно с Алжир, Австрия и Йордания.

