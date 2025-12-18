Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Четвъртфиналите за Sesame Купа на България се очертават изключително интригуващи. Жребият отреди три големи дербита на този етап от турнира.
Защитаващият трофея Лудогорец ще приеме Левски в Разград, а ЦСКА ще е домакин на ЦСКА 1948. На "Лаута" също няма да бъде по-малко интересно, тъй като Локомотив (Пловдив) ще посрещне градския си съперник Ботев. Четвъртата двойка противопоставя отборите на Ботев (Враца) и Арда.
Победителите се излъчват в една среща, а от тази фаза за мачовете ще функционира системата ВАР. Двубоите от четвъртфиналите ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.
Sesame Купа на България, 1/4-финал:
Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)
Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)
ЦСКА - ЦСКА 1948