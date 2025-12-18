Популярни
Жребий за 1/4-финалите за Купата на България
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 11631
  • 5

Четвъртфиналите за Sesame Купа на България се очертават изключително интригуващи. Жребият отреди три големи дербита на този етап от турнира.

Защитаващият трофея Лудогорец ще приеме Левски в Разград, а ЦСКА ще е домакин на ЦСКА 1948. На "Лаута" също няма да бъде по-малко интересно, тъй като Локомотив (Пловдив) ще посрещне градския си съперник Ботев. Четвъртата двойка противопоставя отборите на Ботев (Враца) и Арда.

Победителите се излъчват в една среща, а от тази фаза за мачовете ще функционира системата ВАР. Двубоите от четвъртфиналите ще се играят в периода 10-12 февруари 2026.

Sesame Купа на България, 1/4-финал:

Локомотив (Пловдив) - Ботев (Пловдив)

Ботев (Враца) - Арда (Кърджали)

ЦСКА - ЦСКА 1948

Лудогорец - Левски

