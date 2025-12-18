Бруно Фернандеш: Португалия не играе по-добре без Роналдо

Полузащитникът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш твърди, че националният отбор по футбол на Португалия не играе по-добре без Кристиано Роналдо.

Петкратният носител на „Златната топка“ е обвиняван от мнозина, че не допринася за играта на „мореплавателите“ заради напредналата си възраст и недостатъчната помощ във фаза защита. При победата с 9:1 срещу Армения в квалификациите за Мондиал 2026 Роналдо не беше на терена, а Португалия изигра един от най-добрите си мачове.

„Кристиано все още е играч от високо ниво в наказателното поле. Създава пространства като повлича защитниците след себе си. Ако Кристиано не играе и Гонсало Рамош е на негово място, той пък е силен в пресата и е добър в диагоналните спринтове. Когато аз не играя, а Бернардо Силва е на моята позиция, Бернардо носи повече притежание на топката, а пък аз правя повече завършващи подавания. Нещата са такива. Всички носят определени неща и отнемат други. Кристиано е точно като нас. Знаем как да се адаптираме и да допринасяме към качествата на останалите, за да може националният отбор да се възползва“, каза Бруно Фернандеш в интервю пред португалската телевизия Canal 11.

40-годишният Роналдо е голмайстор номер 1 за всички времена в международния футбол със 143 попадения в 226 мача с фланелката на Португалия. Дните му с националния отбор изглеждаха преброени, когато старши треньорът Фернандо Сантош го остави на скамейката по време на Световното първенство в Катар през 2022-ра. Нападателят обаче възвърна добрата си форма с клубния си тим Ал-Насър в Саудитска Арабия, а това доведе до завръщането му в стартовата единайсеторка на новия селекционер Роберто Мартинес.

„Знам какво си мислят хората - че е очевидно, че играем по-добре без Роналдо, че играчите са по-свободни. Мисля, че ако това стане, това отчасти е по наша вина. Не можем да се притесняваме дали Кристиано е на терена, защото той ни носи много позитиви“, добави Фернандеш.

Португалия се класира за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико с четири победи от шест мача в хода на квалификациите, отбелязвайки 20 гола, като 5 от тях бяха дело на Кристиано Роналдо.

В Северна Америка „мореплавателите“ са в група с Колумбия, Узбекистан и победителя от междуконтиненталния плейоф между ДР Конго, Ямайка и Нова Каледония.