  Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

Лапорта за проваления мач в Маями: Ла Лига сама си навреди на имиджа

  • 25 окт 2025 | 12:02
  • 69
  • 0

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира проваления мач между Виляреал и каталунците в Маями. Огромният негативен обществен отзвук стана причина за това Ла Лига да забрани провеждането на срещата от първенството в САЩ.

"Ние спазваме решенията на Ла Лига, но с това, с което не съм съгласен, е твърдението, че с мача щяла да се „подправи“ или „изопачи“ надпреварата", каза Лапорта пред "Мундо депортиво".

"С това не съм съгласен. Освен това срещу Виляреал имахме добра серия от победи на “Естадио де ла Серамика”. Това трябваше да бъде мач за промотиране на Ла Лига и възможност за значителни приходи, които щяха да бъдат в полза на първенството.

Със сигурност участващите клубове щяха да извлекат ползи, защото това щеше да донесе нови спонсорства и беше начин да се промотира имиджът на Барса. На нас ни предложиха идеята, а ние видяхме, че е добра и решихме да участваме.

Уважаваме реакцията на Асоциацията на футболистите (AFE), на играчите, а след това и на Реал Мадрид, който отнесе случая до Върховния спортен съвет (CSD) — всеки действа според това, което смята за правилно. Но според мен с това беше нанесена вреда на Ла Лига", обобщи Лапорта.

Снимки: Imago

