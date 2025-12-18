Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Ръководството на Sport Republic излезе с официална позиция, с която внесе яснота относно преговорите за собствеността на Левски. От компанията информират, че те са приключили с неуспех и “сините” няма да имат нов собственик.

Или поне Sport Republic, която е собственост на няколко футболни клуба, сред които английският Саутхамптън, френският Валансиен, малийският Мали Коура и турският "Гьозтепе", където треньор е Станимир Стоилов, няма да е бъдещия собственик на 26-кратните шампиони на България.

Ето цялата позиция на Sport Republic:

Sport Republic потвърждава, че приключи разговорите относно потенциална инвестиция в ПФК Левски София. Левски се намира в силна спортна и организационна позиция, с ясен подем, и нашето искрено желание е клубът да продължи тази положителна траектория.



От самото начало интересът на Sport Republic към Левски произтичаше от убеждението ни, че като част от нашата по-широка футболна екосистема, бихме могли да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. Въпреки това, по време на нашите конструктивни разговори с ръководството на Левски стана ясно, че те не виждат клуба като част от модел с участие на няколко клуба. Ние напълно уважаваме тази позиция, но тя означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като Sport Republic е организация, базирана именно на този модел.



Поради това решението ни да не продължим напред не трябва да се тълкува като оценка на текущото състояние на Левски, а като въпрос на стратегическо съответствие и съвместимост на моделите. Левски остава клуб с горда история, страстна подкрепа и специално място в българския футбол. Пожелаваме на неговото ръководство, играчи и фенове много успехи през следващите години.



Sport Republic остава ангажирана с инвестирането и развитието на устойчиви, конкурентоспособни футболни организации в цяла Европа, които се вписват в нашата цялостна структура от множество клубове.