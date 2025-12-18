Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 12902
  • 36

Ръководството на Sport Republic излезе с официална позиция, с която внесе яснота относно преговорите за собствеността на Левски. От компанията информират, че те са приключили с неуспех и “сините” няма да имат нов собственик.

Вижте писмото, с което Sport Republic поиска Левски
Вижте писмото, с което Sport Republic поиска Левски

Или поне Sport Republic, която е собственост на няколко футболни клуба, сред които английският Саутхамптън, френският Валансиен, малийският Мали Коура и турският "Гьозтепе", където треньор е Станимир Стоилов, няма да е бъдещия собственик на 26-кратните шампиони на България.

Ето как Левски отговори на Sport Republic и кой ще преговаря за продажбата
Ето как Левски отговори на Sport Republic и кой ще преговаря за продажбата

Ето цялата позиция на Sport Republic:

Sport Republic потвърждава, че приключи разговорите относно потенциална инвестиция в ПФК Левски София. Левски се намира в силна спортна и организационна позиция, с ясен подем, и нашето искрено желание е клубът да продължи тази положителна траектория.  

От самото начало интересът на Sport Republic към Левски произтичаше от убеждението ни, че като част от нашата по-широка футболна екосистема, бихме могли да допринесем за по-нататъшното развитие на клуба. Въпреки това, по време на нашите конструктивни разговори с ръководството на Левски стана ясно, че те не виждат клуба като част от модел с участие на няколко клуба. Ние напълно уважаваме тази позиция, но тя означава, че не успяхме да постигнем споразумение, тъй като Sport Republic е организация, базирана именно на този модел.  

Поради това решението ни да не продължим напред не трябва да се тълкува като оценка на текущото състояние на Левски, а като въпрос на стратегическо съответствие и съвместимост на моделите. Левски остава клуб с горда история, страстна подкрепа и специално място в българския футбол. Пожелаваме на неговото ръководство, играчи и фенове много успехи през следващите години.  

Sport Republic остава ангажирана с инвестирането и развитието на устойчиви, конкурентоспособни футболни организации в цяла Европа, които се вписват в нашата цялостна структура от множество клубове.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

Какво ще отреди жребият за 1/4-финалите за Купата на България?

  • 18 дек 2025 | 06:45
  • 15255
  • 32
Шеф на БФС предлага създаване на национален център и още четири регионални за талантливи млади футболисти

Шеф на БФС предлага създаване на национален център и още четири регионални за талантливи млади футболисти

  • 18 дек 2025 | 01:59
  • 1864
  • 1
Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

Душан Косич: Локомотив се превърна в мой втори дом

  • 17 дек 2025 | 20:05
  • 967
  • 2
Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

Крило от Бразилия пристига за подпис с роден клуб

  • 17 дек 2025 | 19:24
  • 36055
  • 27
Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

Готова е програмата на Локо II (Пловдив)

  • 17 дек 2025 | 19:03
  • 643
  • 0
Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

Официално: ЦСКА 1948 представи Бернардо Коуто

  • 17 дек 2025 | 18:57
  • 14605
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 35063
  • 71
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 20273
  • 29
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 12633
  • 19
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 6248
  • 3
Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

Никола Цолов: С нетърпение очаквам момента, в който ще ми звъннат от Ред Бул

  • 18 дек 2025 | 11:58
  • 3803
  • 0