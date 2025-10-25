Популярни
  3. Асистентът на Флик: Ханзи ще ни липсва, но ние знам какво трябва да правим

  • 25 окт 2025 | 14:06
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик е наказан и няма да води тима от резервната скамейка в голямото дерби срещу Реал Мадрид. Там ще бъде неговият асистент Маркус Зорг. Поради тази причина Зорг бе на днешната пресконференция преди двубоя.

"Много съм горд да ръководя тима от скамейката. Ще бъде труден мач. Важно е да имаме контрол върху притежанието на топката и да поставим съперника под натиск. Трябва да си свършим работата добре, да пресираме и да играем като отбор. Ако направим това, ще имаме шансове. Ханзи винаги ни липсва, когато не е там. Той е най-важната част от отбора, но ние знам какво трябва да направим", сподели Зорг.

Той даде повече информация за състава: "Рафиня няма да играе, но имаме достатъчно игра. Ще се опитаме да пуснем Феран, но ще решим утре. Жул (Кунде) тренира с тази сутрин, но трябва да изчакаме и да видим как ще реагира на тренировката. Съставът за утре още не е финализиран".

"Обикновено, по-добре е да играеш с една и съща единайсеторка, но имахме много контузии и направихме промени. Когато играеш 60 мача, не е възможно да използваш едни и същи играчи.

В тези мачове винаги е 50 на 50. Който играе по-добре, ще спечели. Ще има много емоции, но ние сме готови за това. Най-голямото предизвикателство е, че те пресират много добре, особено атакуващите играчи", каза още той.

Попитан за съдиите, Зорг отговори: "Трябва да се концентрираме върху мача и нищо друго. Не трябва да мислим за съдиите. Всички правим грешки. Ще обърнем внимание само върху нещата, които можем да контролираме".

