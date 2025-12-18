Популярни
Рома връща Цимикас на Ливърпул през януари

  • 18 дек 2025 | 12:39
Рома връща Цимикас на Ливърпул през януари

Според информации от Италия Костас Цимикас може да се завърне в Ливърпул през януари, тъй като представянето му в Рома не е счетено за задоволително.

Националният защитник на Гърция играе под наем в „джалоросите“ от Ливърпул. Въпреки интереса, проявен от отбори като Лийдс и Марсилия, Цимикас в крайна сметка се озова в Рим, където до момента е записал 11 участия, като е направил една асистенция.

Въпреки това вестник „Corriere dello Sport“ съобщава, че наемът на „гръцкия скаузър“ се очаква да приключи предсрочно. Според информацията Гасперини не е доволен от представянето на гръцкия защитник. Поради тази причина, както подчертават италианците, както Костас Цимикас, така и Леон Бейли се очаква да напуснат „джалоросите“ и да се завърнат съответно в своите отбори, Ливърпул и Астън Вила.

Подобно развитие би освободило финансови ресурси за Рома, позволявайки подсилване на състава с нови играчи по време на януарския трансферен прозорец.

Припомняме, че с екипа на Ливърпул, 29-годишният Костас Цимикас имаше значителен принос, записвайки 118 участия, 18 асистенции и спечелвайки пет титли. Както отбелязват италианските медии, националният защитник се очаква да се завърне на „Анфийлд“.

Снимки: Imago

