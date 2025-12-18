Давиде Анчелоти напусна Ботафого и ще се присъедини към щаба на баща си

Давиде Анчелоти е напуснал поста старши треньор на бразилския Ботафого, съобщиха от клуба. 36-годишният италианец, който е син на легендарния италиански наставник Карло Анчелоти, е отказал да подпише нов договор.
Твърди се, че Давиде незабавно ще се присъедини към щаба на баща си и ще стане един от неговите помощници в националния отбор на Бразилия.
„Анчелоти вече не е треньор на Ботафого. Неговите асистенти също напускат отбора. Решението беше взето след среща в сряда. Клубът благодари на Анчелоти за неговия професионализъм и всеотдайност през цялото му време като мениджър на отбора и член на семейството на Ботафого. Новият треньорски щаб ще бъде обявен скоро“, се казва в изявление на тима.
Този сезон Ботафого спечели 63 точки и завърши шести в класирането на бразилското първенство. Отборът се класира за Копа Либертадорес за първи път в историята си.
