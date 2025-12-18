Давиде Анчелоти напусна Ботафого и ще се присъедини към щаба на баща си

Давиде Анчелоти е напуснал поста старши треньор на бразилския Ботафого, съобщиха от клуба. 36-годишният италианец, който е син на легендарния италиански наставник Карло Анчелоти, е отказал да подпише нов договор.

Твърди се, че Давиде незабавно ще се присъедини към щаба на баща си и ще стане един от неговите помощници в националния отбор на Бразилия.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Davide Ancelotti has been sacked as head coach of Botafogo. He will return to Brazil's national team staff as his father's assistant with immediate effect. 🇧🇷👋 pic.twitter.com/gr8I31y5SH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 18, 2025

„Анчелоти вече не е треньор на Ботафого. Неговите асистенти също напускат отбора. Решението беше взето след среща в сряда. Клубът благодари на Анчелоти за неговия професионализъм и всеотдайност през цялото му време като мениджър на отбора и член на семейството на Ботафого. Новият треньорски щаб ще бъде обявен скоро“, се казва в изявление на тима.

Този сезон Ботафого спечели 63 точки и завърши шести в класирането на бразилското първенство. Отборът се класира за Копа Либертадорес за първи път в историята си.

NOTA OFICIAL



Davide Ancelotti não é mais o técnico do Botafogo.



O Botafogo informa que Davide Ancelotti não é mais o técnico da equipe principal. O preparador físico Luca Guerra e os auxiliares Luis Tevenet e Andrew Mangan também estão de saída. A decisão foi tomada após… pic.twitter.com/odSXlMXdSc — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 17, 2025

