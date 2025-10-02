Стана ясно колко дълго ще отсъства Алисон, вратарят ще пропусне големи сблъсъци на Ливърпул

Титулярният вратар на Ливърпул Алисон Бекер ще бъде извън игра за около шест седмици заради мускулната си контузия, която получи при загубата с 0:1 от Галатасарай в Шампионската лига, съобщава популярният журналист Дейвид Орнстийн.
Според информацията изследванията на навършващия днес 33 години играч са потвърдили неговата травма в задната част на едното му бедро. Очакванията са той да бъде аут поне до паузата за националните отбори през ноември. Това означава, че Алисон най-вероятно ще пропусне не само сблъсъка с Челси през този уикенд, но и други важни мачове като тези срещу Манчестър Юнайтед (19 октомври), Реал Мадрид (4 ноември) и Манчестър Сити (9 ноември).
През този сезон бразилецът е изиграл 9 мача, в които е допуснал 12 гола и е записал 2 сухи мрежи. Негов заместник в предстоящите мачове ще бъде новото попълнение Гиорги Мамардашвили.
Снимки: Gettyimages