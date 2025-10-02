Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Стана ясно колко дълго ще отсъства Алисон, вратарят ще пропусне големи сблъсъци на Ливърпул

Стана ясно колко дълго ще отсъства Алисон, вратарят ще пропусне големи сблъсъци на Ливърпул

  • 2 окт 2025 | 21:10
  • 5913
  • 0

Титулярният вратар на Ливърпул Алисон Бекер ще бъде извън игра за около шест седмици заради мускулната си контузия, която получи при загубата с 0:1 от Галатасарай в Шампионската лига, съобщава популярният журналист Дейвид Орнстийн.

Ливърпул без Алисон в дербито срещу Челси
Ливърпул без Алисон в дербито срещу Челси

Според информацията изследванията на навършващия днес 33 години играч са потвърдили неговата травма в задната част на едното му бедро. Очакванията са той да бъде аут поне до паузата за националните отбори през ноември. Това означава, че Алисон най-вероятно ще пропусне не само сблъсъка с Челси през този уикенд, но и други важни мачове като тези срещу Манчестър Юнайтед (19 октомври), Реал Мадрид (4 ноември) и Манчестър Сити (9 ноември).

През този сезон бразилецът е изиграл 9 мача, в които е допуснал 12 гола и е записал 2 сухи мрежи. Негов заместник в предстоящите мачове ще бъде новото попълнение Гиорги Мамардашвили.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5237
  • 0
Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

Три дузпи не стигнаха на Рома да избегне домакинска загуба от Лил

  • 2 окт 2025 | 21:56
  • 9913
  • 9
Брага тресна Селтик в Глазгоу

Брага тресна Селтик в Глазгоу

  • 2 окт 2025 | 21:55
  • 1049
  • 0
Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

Райо Валекано не даде шанс на шампиона на Северна Македония

  • 2 окт 2025 | 21:55
  • 771
  • 0
След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

След като падна от Лудогорец, Малмьо рухна и в Чехия

  • 2 окт 2025 | 21:48
  • 1137
  • 0
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18263
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51065
  • 179
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 13490
  • 3
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28335
  • 10
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 24277
  • 24
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18263
  • 6
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5237
  • 0