Рууни за Слот: Аморим щеше да бъде разпънат, ако беше направил това

Ливърпул претърпя две поредни загуби в рамките на няколко дни – от Кристъл Палас в Премиър лийг и от Галатасарай в Шампионската лига. По този повод бившият играч на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни разкритикува мениджъра Арне Слот. По-конкретно бившият нападател коментира решението на нидерландеца да използва Доминик Собослай на десния фланг на защитата. В Истанбул, заедно с унгареца, на терена беше и Джереми Фримпонг, който по принцип е десен бек, но в случая играеше по-напред.

“Ливърпул беше наистина много слаб срещу Галатасарай. Когато спечелиш шампионата, както Слот направи миналия сезон, някои решения на треньорите се пренебрегват. Но да сложиш полузащитник като десен бек и десен бек като крило... Ако Рубен Аморим беше направил това, щеше да бъде разпънат на кръст“, подчерта бившият английски нападател в подкаста на Рио Фърдинанд.

“Ливърпул беше изключително слаб и това, което според мен беше най-тревожно, е фактът, че при толкова много оставащо време за игра, треньорът просто пусна атакуващи играчи на терена и им каза „влезте там и се оправяйте“, допълни Рууни.

