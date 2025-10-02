Популярни
  Рууни за Слот: Аморим щеше да бъде разпънат, ако беше направил това

Рууни за Слот: Аморим щеше да бъде разпънат, ако беше направил това

  • 2 окт 2025 | 18:18
  • 1561
  • 1

Ливърпул претърпя две поредни загуби в рамките на няколко дни – от Кристъл Палас в Премиър лийг и от Галатасарай в Шампионската лига. По този повод бившият играч на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни разкритикува мениджъра Арне Слот. По-конкретно бившият нападател коментира решението на нидерландеца да използва Доминик Собослай на десния фланг на защитата. В Истанбул, заедно с унгареца, на терена беше и Джереми Фримпонг, който по принцип е десен бек, но в случая играеше по-напред.

Ливърпул беше наистина много слаб срещу Галатасарай. Когато спечелиш шампионата, както Слот направи миналия сезон, някои решения на треньорите се пренебрегват. Но да сложиш полузащитник като десен бек и десен бек като крило... Ако Рубен Аморим беше направил това, щеше да бъде разпънат на кръст“, подчерта бившият английски нападател в подкаста на Рио Фърдинанд.

Ливърпул беше изключително слаб и това, което според мен беше най-тревожно, е фактът, че при толкова много оставащо време за игра, треньорът просто пусна атакуващи играчи на терена и им каза „влезте там и се оправяйте“, допълни Рууни.

Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си
Рууни: Седим и чакаме Манчестър Юнайтед да се разпадне, клубът изгуби душата си
Дешан повика за първи път Матета в състава на Франция

  • 2 окт 2025 | 15:45

Дешан повика за първи път Матета в състава на Франция

  • 2 окт 2025 | 15:45
  • 1378
  • 0
Халф на Манчестър Сити обвини падналия за дузпата Дайър в симулация

  • 2 окт 2025 | 14:44

Халф на Манчестър Сити обвини падналия за дузпата Дайър в симулация

  • 2 окт 2025 | 14:44
  • 1692
  • 0
Вицепрезидент на ФИФА опроверга Доналд Тръмп

Вицепрезидент на ФИФА опроверга Доналд Тръмп

  • 2 окт 2025 | 14:43
  • 1113
  • 0
Легенда на Милан с критики към наставника на Ювентус

  • 2 окт 2025 | 14:26

Легенда на Милан с критики към наставника на Ювентус

  • 2 окт 2025 | 14:26
  • 1894
  • 0
Даниеле Де Роси ще се раздели с Рома година след своето уволнение

  • 2 окт 2025 | 13:31

Даниеле Де Роси ще се раздели с Рома година след своето уволнение

  • 2 окт 2025 | 13:31
  • 1607
  • 0
Гонсало Рамош подобри рекорд на Мбапе с победния си гол срещу Барселона

  • 2 окт 2025 | 13:17

Гонсало Рамош подобри рекорд на Мбапе с победния си гол срещу Барселона

  • 2 окт 2025 | 13:17
  • 1393
  • 1
Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45

Лудогорец 0:0 Бетис, "орлите" с принудителна смяна още в 8-ата минута

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 10076
  • 17
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 12550
  • 5
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 16581
  • 19
Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45

Ранните мачове в Лига Европа: Рома и Селтик изостават като домакини

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 11545
  • 0
Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45

Лига на конференциите: играят се първите двубои, вече има голове

  • 2 окт 2025 | 19:45
  • 315
  • 0
Ще издържи ли теренът на "Васил Левски"? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30

Ще издържи ли теренът на “Васил Левски”? В петък - дъжд, в събота - ръгби, а в неделя - ЦСКА срещу Лудогорец

  • 2 окт 2025 | 15:30
  • 9069
  • 12