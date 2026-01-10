Фулъм обърна Мидълзбро, Хари Уилсън отново блести

Фулъм имаше известни проблеми, но преодоля втородивизионния Мидълзбро и се класира за четвъртия кръг на ФА Къп. Лондончани спечелиха с 3:1 след обрат през второто полувреме.

Боро изигра отлично първо полувреме. Вторият в Чемпиъншип поведе в 30-ата минута с гол на Хейдън Хакни след отлична работа на Сам Силвера. Защитата на гостите не бе затруднена особена почти през цялата първа част. Малко преди почивката обаче Фулъм бе близо до изравняване, но Ейлинг изчисти от голлинията.

Buzzing for Kev. 🫶 pic.twitter.com/2XgJecg5RS — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 10, 2026

“Котиджърс” не започна активно второто полувреме и това накара Марко Силва да направи тройна смяна 11 минути след почивката, като на терена се появиха Хари Уилсън, Раул Хименес и Том Кеърни. Това бързо даде резултат и Уилсън изравни с хубав удар от границата на наказателното поле. Две минути по-късно Мидълзбро бе близо до гол, но удар на Томи Конуей срещна гредата. Кеърни изведе Емил Смит Роу в 77-ата минута и той изведе домакините напред. В самия край Кевин отбеляза първия си гол за Фулъм, след като се възползва от центриране на Уилсън.

