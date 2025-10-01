Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

Популярни
  • 1 окт 2025 | 09:26
След като през уикенда загуби от Кристъл Палас за първенство, във вторник Ливърпул претърпя второ поредно поражение, отстъпвайки с 0:1 от Галатасарай на "Али Сами Йен" във втория кръг от груповата фаза на Шампионската лига. След края на мача турският клуб намери оригинален начин да "закачи" Ливърпул, като перефразира известния химн на мърсисайдци “Никога няма да вървите сами” (You’ll Never Walk Alone - на англ.).

“Никога няма да вървите сами, но понякога си тръгвате без точки” (You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points - на англ.), написаха от Галатасарай в профила си в X.

Турците обаче не спряха дотук, а допълниха, че “Единственото ви чудо в Истанбул си остава това през 2005 г.”, визирайки епичния триумф на Ливърпул над Милан във финала на Шампионската лига, дошъл след обрат от 0:3.

