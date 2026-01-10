Страдащият в Премиър лийг Бърнли не срещна проблеми срещу един от високо летящите отбори в Чемпиъншип

Бърнли разби с 5:1 Милуол и се класира за четвъртия кръг на ФА Къп. Емблематичният голмайстор на тима Ашли Барнс (11’, 65’) се отличи с две попадения, а по един гол добавиха Лум Чауна (35’), Джейдън Антони (44’) и Джйдън Банел (89’). Момчетата на Скот Паркър, които срещат сериозни затруднения в представянето си в Премиър лийг, днес се възползваха от възможността да натрупат повече самочувствие и отбелязаха цели пет попадения в мрежата на един от емблематичните английски тимове от долните дивизии. Те стигнаха до цели три гола преди почивката, когато всичко в срещата бе решено, а през втората част добавиха нови два гола. Гостите от Миуол, които до момента правят силна кампания и са в зоната на плейофите в Чемпиъншип, не успяха да осъществят по-сериозен отпор и стигнаха само до почетен гол в добавеното време, дело на Джошуа Кобърн (90+4’).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages