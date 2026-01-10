Популярни
  • 10 яну 2026 | 19:15
Брентфорд пренесе добрата си форма и в турнира за ФА Къп, въпреки че Игор Тиаго получи почивка

Брентфорд продължава с доброто си представяне през този сезон, след като “пчеличките” се класираха за четвъртия кръг на ФА Къп. Това се случи след победа с лекота с 2:0 като гост на Шефилд Уензди.

Кийт Андрюс бе направил осем промени и даде почивка на голмайстора на отбора Игор Тиаго. Неговият заместник Кийн Люис-Потър откри резултата в 27-ата минута с удар отблизо, засичайки центриране на Йенсен от фаул. Преди това Люис-Потър бе ударил и гредата след удар с глава. Изстрел на Рийс Нелсън също срещна гредата, а Брентфорд пропусна още няколко добри положения.

Интригата изчезна окончателно в 64-тата минута, когато Матиас Йенсен бе точен от дузпа, отсъдена за нарушение на Макгий срещу 19-годишния Донован, който остави добри впечатления по дясното крило.

Така Брентфорд записа пета победа в последните си шест мача във всички турнири. Досега отборът никога не е преминавал четвъртия кръг на ФА Къп. Шефилд Уензди, който е твърдо на дъното на Чемпиъншип с отрицателен актив заради административно отнетите точки, е без победа от 20 септември миналата година.

Снимки: Imago

