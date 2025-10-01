Арне Слот: Надхитриха ни

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не бе щастлив след загубата с 0:1 от Галатасарай в Шампионската лига. Това е второ поредно поражение за мърсисайдци след загубата от Кристъл Палас в Премиър лийг и това определено е притеснително за всички, свързани с клуба. Според него съперникът просто е бил по-хитър, особено в ситуацията за дузпата.

"Разочаровани сме. Днес видях различно представяне в сравнение с мача с Кристъл Палас. Играхме добре и имахме голяма възможност да поведем с 1:0. Трудно ми е да сравня тази ситуация с някоя от миналото. В някои моменти сме надхитрени и не мога да виня Собослай за грешката му. От 20-процентна дузпа, те направиха 100-процентова, това бе много хитро от тяхна страна", започна Слот.

Галатасарай повали Ливърпул

"Не мисля, че сме далеч от нивото, което показвахме миналия сезон. Понякога тези резултати се получават заради програмата. Да играеш с Галатасарай винаги е трудно, а след това идва нов тежък мач с Челси навън. Разликите са малки в сравнение с миналия сезон. Но за втори пореден път резултатът не е в наша полза", допълни нидерландецът.

"През първото полувреме видях доста хубави неща, но през второто бяха доста по-малко. Но пък и през втората част игровото време бе доста малко. Техният нападател лежеше по земята четири или пет пъти. Трудно бе да наберем инерция", завърши специалистът.