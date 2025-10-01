Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Арне Слот: Надхитриха ни

Арне Слот: Надхитриха ни

  • 1 окт 2025 | 00:58
  • 5821
  • 2

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот не бе щастлив след загубата с 0:1 от Галатасарай в Шампионската лига. Това е второ поредно поражение за мърсисайдци след загубата от Кристъл Палас в Премиър лийг и това определено е притеснително за всички, свързани с клуба. Според него съперникът просто е бил по-хитър, особено в ситуацията за дузпата.

"Разочаровани сме. Днес видях различно представяне в сравнение с мача с Кристъл Палас. Играхме добре и имахме голяма възможност да поведем с 1:0. Трудно ми е да сравня тази ситуация с някоя от миналото. В някои моменти сме надхитрени и не мога да виня Собослай за грешката му. От 20-процентна дузпа, те направиха 100-процентова, това бе много хитро от тяхна страна", започна Слот.

Галатасарай повали Ливърпул
Галатасарай повали Ливърпул

"Не мисля, че сме далеч от нивото, което показвахме миналия сезон. Понякога тези резултати се получават заради програмата. Да играеш с Галатасарай винаги е трудно, а след това идва нов тежък мач с Челси навън. Разликите са малки в сравнение с миналия сезон. Но за втори пореден път резултатът не е в наша полза", допълни нидерландецът.

"През първото полувреме видях доста хубави неща, но през второто бяха доста по-малко. Но пък и през втората част игровото време бе доста малко. Техният нападател лежеше по земята четири или пет пъти. Трудно бе да наберем инерция", завърши специалистът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

  • 1 окт 2025 | 10:01
  • 339
  • 0
Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

  • 1 окт 2025 | 09:26
  • 5729
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438444
  • 15
Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 07:33
  • 1770
  • 0
Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

  • 1 окт 2025 | 07:05
  • 1744
  • 0
Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

  • 1 окт 2025 | 06:32
  • 3609
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 119369
  • 133
Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

  • 1 окт 2025 | 10:06
  • 3048
  • 2
Ботев (Пд) поглежда към Херо

Ботев (Пд) поглежда към Херо

  • 1 окт 2025 | 10:12
  • 991
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438444
  • 15
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
  • 8279
  • 5
Галатасарай повали Ливърпул

Галатасарай повали Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 00:00
  • 36642
  • 65