Виляреал показа кой командва, когато Барселона и Реал ги няма

Виляреал - най-предно класираният отбор в испанския футбол с мач за първенство тази седмица, продължи със силното си представяне в Ла Лига. Тимът от “Де ла Серамика” срази Алавес с 3:1 у дома в мач от 19-ия кръг на първенството и е само зад Реал Мадрид и Барселона в класирането - при това с двубой по-малко на сметката си.

Както е известно, този уикенд каталунците, “белите”, както още Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао нямат срещи в Ла Лига, защото са ангажирани с участието си на турнира за Суперкупата на Испания в Саудитска Арабия.

Виляреал не започна силно срещу Алавес и направи неубедително първо полувреме, в което голове не паднаха. След почивката обаче нещата си дойдоха на мястото. В 49-ата минута Алберто Молейро реализира за 1:0 с отличен удар. В 55-ата Жерард Морено удвои, а в 75-ата грузинският национал Жорж Микаутадзе покачи на 3:0.

Гостите успяха единствено да намалят чрез Тони Мартинес в 85-ата, който се възползва от грешка на Томас Партей.

С това поражение баските са все така близо до изпадащите.