Джейми Карагър: Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол

Бившият футболист на Ливърпул Джейми Карагър критикува мърсисайдци за загубата им с 0:1 от Галатасарай във втория кръг на Шампионската лига.

„Не видях игра на топ клуб - заяви той. - Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол. Не мисля, че топ отборите играят по този начин. Мисля, че мениджърът имаше толкова лесен минал сезон, че сега ще трябва наистина да си изкарва прехраната.”

Някогашният английски национал призова също така Флориан Виртц да бъде изваден от стартовите 11: “Той трябва да излезе от титулярния състав и тимът да се завърне към това, което беше миналия сезон.“

В следващия кръг на ШЛ “червените” ще гостуват на Айнтрахт във Франкфурт на 22 октомври.

