Драматичната история на още неродения Собослай

Днес Доминик Собослай е звезда не само на унгарския, но и на световния футбол. Въпреки това, ако родителите му бяха послушали съвета на лекарите по време на бременността на майка му, него вероятно нямаше да го има. Бащата на халфа на Ливърпул Жолт Собослай, разказва, че специалистите са препоръчали аборт заради предишно тежко заболяване на съпругата му Жанет Собослай.

Невероятната история на Доминик Собослай става известна от първо лице – от неговия баща, бивш треньор и ментор, Жолт Собослай, в книгата „Историята на Собослай“, която ще бъде публикувана на 3 октомври от Animus Kiadó и 24 Extra.

В книгата бащата, който рядко споделя за личния си живот, разказва как бъдещата му съпруга и майка на Доминик - Жанет Собослай, се е борила с тежко заболяване по време на гимназиалните си години. Като баскетболистка на Алба Регия СЕ, по време на летен тренировъчен лагер, тя се събудила с парализирани крака и не можела да стане.

„След три седмици изследвания ѝ поставиха диагноза полиартрит. Болестта беше засегнала всичките ѝ вътрешни органи. Предполагаха, че е прихванала някаква инфекция от езерото Балатон... Част от последната си учебна година тя прекара в болница, като за Бъдни вечер я пуснаха вкъщи на нейна отговорност“, цитира story думите на Жолт Собослай от книгата.

„Случвало се е да я карат с линейка до Печ, защото бъбреците ѝ отказвали. Отслабнала е от 58 на 42 килограма“, продължава бащата.

В крайна сметка решение на проблема е намерено с помощта на интернист, който се занимавал и с природна медицина. Той успял да овладее възпалението и да прочисти органите. Така след една критична година Жанет напуснала болницата, макар и на собствена отговорност.

Двойката била заедно повече от година, когато станало ясно, че очакват дете. Драматичната част от историята обаче тепърва предстояла.

Нефрологът от болницата в Печ се опитал да я разубеди. „Госпожо, трябва да абортирате детето! След дългогодишното тежко заболяване и стероидното лечение рискът е твърде голям. Жанет беше съсипана. Плачеше горчиво“, спомня си трудния период Жолт, който преди това също е играл футбол на аматьорско ниво, а днес ръководи собствена академия, наречена Főnix Gold FC.

Те обаче били твърдо решени да задържат бебето, затова се качили в колата и отишли директно в Печ, за да говорят лично с лекаря.

„Кога ще имам по-голям шанс да родя нормално дете, ако не сега, когато от две години нямам симптоми, не приемам лекарства и бебето се е заченало веднага?“, цитира Жолт думите на своята любима. След кратък размисъл лекарят признал, че след изпитанията от предходните години Жанет действително е в най-доброто си състояние, за да стане майка.

Бременността ѝ била обявена за рискова, поради което не ѝ позволили да роди в Секешфехервар, а я насочили към гинекологичното отделение на университета „Земелвайс“ (SOTE), за да прекара последните дни под наблюдение.

„Раждането продължи осемнадесет часа. С тъща ми чакахме в коридора на родилното. Никой не ни даваше информация какво се случва вътре. Раждането започна на следващия ден. Започна по естествен път, но завърши с цезарово сечение, защото главата и рамото на бебето заседнаха в родилния канал“, разказва бащата.

Така на 25 октомври 2000 г. в 15:03 часа се ражда Доми. „Донесоха го повит в коридора. Когато го взех в ръце, си обещах, че до края на живота си ще се откажа от всичките си глупости...“, добавя Жолт, който от август вече е и горд дядо.