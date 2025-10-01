Ливърпул без Алисон в дербито срещу Челси

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот потвърди, че Алисон Бекер ще пропусне съботното гостуване на Челси в Премиър лийг, след като получи травма срещу Галатасарай в Шампионската лига във вторник вечер. В този мач се контузи и Юго Екитике.

“Когато Алисон се върна със спринт назад, той усети нещо, каза Слот. - Не мога да кажа какво точно е, защото не съм лекар, но обикновено, когато играч се засили, усети болка и падне на земята, и не се завърне в игра – а между другото, някои го правят стотици пъти и след минута пак се връщат без проблеми – нашите футболисти не са от тези. Така че ако наш играч е на земята, в девет от десет случая се опасявам за най-лошото. И с „най-лошото“ имам предвид, че не може да продължи. Точно това стана и с Алисон. Той няма да може да играе в събота – това е 99,9% сигурно, вече казах 100.“

"He [Alisson] will not be able to play Saturday, I'm 99.9% sure"



Arne Slot provides an update on Alisson and Hugo Ekitike, as the pair were both forced off with injuries in Liverpool's defeat to Galatasaray 🔴 pic.twitter.com/i1UbmKTN2m — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 1, 2025

“Никога не е добър знак, когато футболист трябва да напусне терена по този начин. Алисон е важна част от нашия отбор и е сигурно, че няма да бъде на разположение в събота”, продължи мениджърът пред Amazon Prime.

За Екитике пък Слот каза следното: “Юго усети нещо, когато трябваше да достигне една топка. Когато се опитвахме да натиснем, си помислих, че няма да отнеме толкова време, но от другата страна имаше паднал играч, съдията свири, и, честно казано, не предполагах, че имаме контузен човек. Но Юго усети нещо. След мача винаги е трудно в такива ситуации, защото играчите често казват: “Не е толкова зле”, но когато вървиш и усетиш различно натоварване, или направиш завъртане и трябва да стреляш пак – тогава се проявява. Той каза, че не може да продължи, затова трябваше да го сменим. Ще видим как ще реагира.“

