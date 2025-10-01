Популярни
Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  2. Ливърпул
  3. Къртис Джоунс: Трябва да си луд, ако си мислиш, че можеш да спечелиш всеки мач

Къртис Джоунс: Трябва да си луд, ако си мислиш, че можеш да спечелиш всеки мач

  • 1 окт 2025 | 12:57
  • 3166
  • 3

Халфът на Ливърпул Къртис Джоунс не прие драматично загубата с 0:1 от Галатасарай в Шампионската лига, която беше втора поредна за мърсисайдци в рамките на няколко дни, като подчерта, че в тима трябва да запазят спокойствие в тази ситуация.

Галатасарай повали Ливърпул
Галатасарай повали Ливърпул

“Това е просто част от играта. Казвам го постоянно: трябва да си луд, ако си мислиш, че можеш да спечелиш всеки мач. Разбира се, че ни се иска, но реалността е, че играем срещу отбори от световна класа, така че е нормално да губим мачове. Просто зависи как ще се съвземеш след това. След три дни ни предстои огромен мач (с Челси - б.р.), така че трябва да започнем отначало. Момчетата трябва да останат спокойни. Всичко е наред, това е част от играта. Не е добре, че губим, но просто трябва да запазим спокойствие. Разбира се, че всичко ще се промени.

Естествено, че винаги е тежко, когато губиш мачове. Аз обаче си мисля, че всъщност момчетата играха добре. Като цяло имаше позитиви от двубоя. През второто полувреме съперникът игра в дълбока заща и ни беше тежко. Също така това е физически тим, който цяла вечер беше подкрепян от своите фенове. Това беше тежък мач, но ще започнем отначало. Понякога имаше позитиви, когато ни идваха да ни пресират, но аз, Райън Гравенберх и Флориан Виртц преминавахме през тях. Но бихме искали да имахме повече изстрели и голове, разбира се”, коментира Джоунс пред клубния сайт след двубоя.

Снимки: Gettyimages

