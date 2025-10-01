Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Статистическият показател, който може би показва, че критиките към Виртц са прекалено сурови

Статистическият показател, който може би показва, че критиките към Виртц са прекалено сурови

  • 1 окт 2025 | 16:31
  • 7570
  • 3

Плеймейкърът на Ливърпул Флориан Виртц, който може да излезе на мърсисайдци 116 милиона паунда, ако заложените бонуси при покупката му се реализират, е един от най-критикуваните играчи на шампионите от началото на сезона. Германецът полага много усилия, но все още не може да се адаптира към играта на отбора и футбола в Премикър лийг и според мнозина в този момент повече пречи, отколкото помага. Такова мнение изрази и клубната легенда на Ливърпул Джейми Карагър. Според бившия бранител Виртц трябва да бъде изваден от състава, за да може отборът да върне динамиката си в халфовата линия от миналия сезон и да стабилизира играта си.

„В момента балансът в отбора не е правилен и очевидно се откроява Флориан Вирц, който просто изобщо не е в ритъма на останалите. Той е младо момче, идва в нова лига и има много време да се развива. Но в момента той трябва да излезе от отбора, Ливърпул да се върне към това, което беше миналия сезон, и да се опита да изгради увереност и стабилност. В момента всичко е хаотично", заяви Карагър.

Един от най-големите статистически портали в света - Opta, обаче днес публикува данните по един важен показател, по който Виртц дели първото място сред всички играчи от клубовете от Премиър лийг. Според статистиката германецът е създал 21 шанса за гол за своите съотборници във всички турнири от началото на сезона. Джак Грийлиш, който изглежда прероден в Евертън, е със същия показател.

На този фон изглежда странно, че всъщност Виртц няма нито една официална асистенция до момента от началото на сезона. Единствената му такава бе за гола на Юго Екитике в мача срещу Кристъл Палас за "Къмюнити Шийлд" преди официалния старт на кампанията.

Предстои да видим дали след двете поредни загуби Арне Слот ще се вслуша в призивите и ще остави Виртц на пейката за съботното гостуване на Челси, което е от изключителна важност за шампионите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кейн подобри впечатляващ рекорд на Меси след шеметното си начало на сезона

Кейн подобри впечатляващ рекорд на Меси след шеметното си начало на сезона

  • 1 окт 2025 | 15:55
  • 2249
  • 0
Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

Венсан Компани изравни постижение на легендата Юп Хайнкес

  • 1 окт 2025 | 15:10
  • 2013
  • 0
Драматичната история на още неродения Собослай

Драматичната история на още неродения Собослай

  • 1 окт 2025 | 15:04
  • 6682
  • 0
Нападател на Интер: Всяко дете си мечтае да играе в този турнир

Нападател на Интер: Всяко дете си мечтае да играе в този турнир

  • 1 окт 2025 | 14:53
  • 786
  • 0
Джейми Карагър: Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол

Джейми Карагър: Ливърпул сега не играе футбол, а баскетбол

  • 1 окт 2025 | 14:25
  • 5362
  • 7
Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви Ван Дайк

Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви Ван Дайк

  • 1 окт 2025 | 13:25
  • 2132
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 444699
  • 15
Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

Изненади в съставите на Барселона и ПСЖ

  • 1 окт 2025 | 21:07
  • 1641
  • 0
Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

Бивш треньор на ЦСКА 1948 поема България U19

  • 1 окт 2025 | 14:11
  • 17411
  • 13
Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

Левски София посрещна своите герои от националния отбор по волейбол

  • 1 окт 2025 | 14:45
  • 17754
  • 18
БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

БФС отряза Ботев за аудиото от мача с Левски

  • 1 окт 2025 | 15:13
  • 15805
  • 65
Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

Три мача от Евролигата днес - Жалгирис увеличава аванса си в Княжеството

  • 1 окт 2025 | 21:18
  • 3762
  • 0