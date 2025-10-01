Статистическият показател, който може би показва, че критиките към Виртц са прекалено сурови

Плеймейкърът на Ливърпул Флориан Виртц, който може да излезе на мърсисайдци 116 милиона паунда, ако заложените бонуси при покупката му се реализират, е един от най-критикуваните играчи на шампионите от началото на сезона. Германецът полага много усилия, но все още не може да се адаптира към играта на отбора и футбола в Премикър лийг и според мнозина в този момент повече пречи, отколкото помага. Такова мнение изрази и клубната легенда на Ливърпул Джейми Карагър. Според бившия бранител Виртц трябва да бъде изваден от състава, за да може отборът да върне динамиката си в халфовата линия от миналия сезон и да стабилизира играта си.

„В момента балансът в отбора не е правилен и очевидно се откроява Флориан Вирц, който просто изобщо не е в ритъма на останалите. Той е младо момче, идва в нова лига и има много време да се развива. Но в момента той трябва да излезе от отбора, Ливърпул да се върне към това, което беше миналия сезон, и да се опита да изгради увереност и стабилност. В момента всичко е хаотично", заяви Карагър.

Един от най-големите статистически портали в света - Opta, обаче днес публикува данните по един важен показател, по който Виртц дели първото място сред всички играчи от клубовете от Премиър лийг. Според статистиката германецът е създал 21 шанса за гол за своите съотборници във всички турнири от началото на сезона. Джак Грийлиш, който изглежда прероден в Евертън, е със същия показател.

На този фон изглежда странно, че всъщност Виртц няма нито една официална асистенция до момента от началото на сезона. Единствената му такава бе за гола на Юго Екитике в мача срещу Кристъл Палас за "Къмюнити Шийлд" преди официалния старт на кампанията.

Предстои да видим дали след двете поредни загуби Арне Слот ще се вслуша в призивите и ще остави Виртц на пейката за съботното гостуване на Челси, което е от изключителна важност за шампионите.

21 - Most chances created for Premier League clubs in all competitions this season:



21 - Florian Wirtz

21 - Jack Grealish

18 - Bryan Mbeumo

17 - Bruno Fernandes

16 - 5 players



Agenda. pic.twitter.com/tWorlUePE8 — OptaJoe (@OptaJoe) October 1, 2025

Снимки: Imago