Ливърпул с ново предложение към Конате

Ливърпул е отправил ново предложение за продължаване на договора на защитника Ибрахима Конате, съобщава L'Equipe.

Ръководството на шампионите е започнало разговори за ново споразумение още преди близо година. Представителите на клуба обаче са променяли офертата си няколко пъти, като последната версия е представена на агентите на играча преди две седмици. Реал Мадрид следи ситуацията, като националът на Франция е свързван с трансфер на „Сантиаго Бернабеу“.

Конате е участвал в девет мача през сезон 2025/26. Договорът му изтича на 30 юни 2026 година. Французинът допуска дост грешки от началото на сезона и е един от най-критикуваните играчи на шампионите, но Арне Слот няма много възможности да го замени в титулярния състав, защото след контузията на Джовани Леони единственият чист централен бранител, който е на разположение, е Джо Гомес.

Снимки: Imago