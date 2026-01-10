Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, първите сблъсъци започнаха

Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, първите сблъсъци започнаха

  • 10 яну 2026 | 13:54
  • 521
  • 0
Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, първите сблъсъци започнаха

Настоящият уикенд в английския футбол е посветен на мачовете от третия кръг на ФА Къп. Вчера се изиграха четири срещи, като вече един елитен отбор - Нотингам Форест, отпадна от надпреварата. Филип Кръстев и неговият Оксфорд Юнайтед пък продължават напред. Днешната програма предлага още 19 двубоя от най-стария футболен турнир в света. Десет от тях са с участието на отбори от Висшата лига.

Манчестър Сити и Челси играят съответно срещу Екзитър и Чарлтън. Има и няколко сблъсъка, които са изцяло между елитни отбори. Това са Евертън - Съндърланд, Нюкасъл - Борнемут и Тотнъм - Астън Вила.

Първите битки започват в 14:15, когато стартират четири мача. Днешната програма завършва с гостуването на Челси на Чарлтън.

Утре има още осем срещии а кръгът завършва в понеделник със сблъсъка между Ливърпул и Барнзли.

Филип Кръстев и Оксфорд продължават с дузпи за ФА Къп
Филип Кръстев и Оксфорд продължават с дузпи за ФА Къп
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флик успокои за Ламин Ямал и отсече: Мбапе е най-добрият нападател

Флик успокои за Ламин Ямал и отсече: Мбапе е най-добрият нападател

  • 10 яну 2026 | 12:02
  • 4546
  • 3
Бивш талант на Челси с ужасяваща изповед за здравето си: Остават ми няколко дни

Бивш талант на Челси с ужасяваща изповед за здравето си: Остават ми няколко дни

  • 10 яну 2026 | 09:16
  • 7892
  • 1
Разочарование за Камерун, но облекчение за Ман Юнайтед

Разочарование за Камерун, но облекчение за Ман Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:52
  • 9035
  • 0
Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:18
  • 6500
  • 8
Дойде като суперзвезда в Звезда, а стана провален дебелак в дългове

Дойде като суперзвезда в Звезда, а стана провален дебелак в дългове

  • 10 яну 2026 | 08:07
  • 30858
  • 15
Челси ще трябва да внимава в лондонско дерби за ФА Къп

Челси ще трябва да внимава в лондонско дерби за ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 07:55
  • 4285
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

Нов трансфер: ЦСКА привлече вратар

  • 10 яну 2026 | 14:08
  • 5891
  • 9
Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

Иван Иванов е “Най-добър млад спортист” на България за 2025 г.

  • 10 яну 2026 | 12:25
  • 5119
  • 8
Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

Първи разговори лице в лице между Солскяер и Манчестър Юнайтед

  • 10 яну 2026 | 08:18
  • 6501
  • 8
Барселона смята да задържи Рашфорд

Барселона смята да задържи Рашфорд

  • 10 яну 2026 | 07:02
  • 8391
  • 12
Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

Везенков №1 на кръга в Евролигата за 17-и път

  • 10 яну 2026 | 13:58
  • 577
  • 1