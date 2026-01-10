Ще има ли нови изненади в мачовете за ФА Къп днес, първите сблъсъци започнаха

Настоящият уикенд в английския футбол е посветен на мачовете от третия кръг на ФА Къп. Вчера се изиграха четири срещи, като вече един елитен отбор - Нотингам Форест, отпадна от надпреварата. Филип Кръстев и неговият Оксфорд Юнайтед пък продължават напред. Днешната програма предлага още 19 двубоя от най-стария футболен турнир в света. Десет от тях са с участието на отбори от Висшата лига.

Манчестър Сити и Челси играят съответно срещу Екзитър и Чарлтън. Има и няколко сблъсъка, които са изцяло между елитни отбори. Това са Евертън - Съндърланд, Нюкасъл - Борнемут и Тотнъм - Астън Вила.

Първите битки започват в 14:15, когато стартират четири мача. Днешната програма завършва с гостуването на Челси на Чарлтън.

Утре има още осем срещии а кръгът завършва в понеделник със сблъсъка между Ливърпул и Барнзли.

