Хайденхай и Кьолн разделиха точките в атрактивен сблъсък, който може да им струва много

  • 10 яну 2026 | 19:16
Хайденхайм и Кьолн завършиха наравно 2:2 в мач от 16-ия кръг на Бундеслигата. Марвин Пирингер (15’) откри резултата в полза на домакините, но Ерик Мартел (18’) възстанови равенството само три минути по-късно. Възпитаниците на Ханс Шмит не се притесниха от положението и още в 26-ата минута успяха да възстановят преднината си, когато точен бе Юлиан Нойхаус, но само за да допуснат ново изравняване, дело на резервата Саид Ел Мала *48’), в началото на второто полувреме. Практически и двата отбора пропуснаха добър шанс да спечелят срещу противник, който не е в добър момент от сезона си и да дадат тласък за втората половина от кампанията.

Домакините започнаха срещата на високи обороти и успяха да поведат след четвърт час, когато Пирингер засече изключително атрактивно падайки топката, която бе центрирана от фланга. Равеннството бе възстановено почти веднага, когато Мартел се извиси над отбраната и успя с глава да реализира.

Футболистите на Ханс Шмит успяха отново да стигнат до гол в средата на първата част, когато лошо изчистено центриране след корнер попадна в Нойхаус на границата на малкия пеналт, който нямаше проблеми да отбележи. До края на първата част домакините пропуснаха още няколко отлични шанса да успеят да увеличат преднината си. Именно тези пропуски се оказаха фатални в началото на второто полувреме, когато появилият се на почивката Саид Ел Мала успя да вкара прекрасно попадение от границата на наказателното поле и да оформи крайния резултат в двубоя.

С този резултат Хайденхайм продължава да е едва на предпоследното място в класирането с 12 пункта и в серия от три поредни мача без победа. От своя страна Кьолн също няма успех в последните си пет двубоя, но е на десетата позиция със 17 точки.

Снимки: Gettyimages

