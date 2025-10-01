Ливърпул трябва да спре да допуска глупави грешки, заяви Ван Дайк

“Ливърпул трябва да спре да прави глупави грешки”, заяви капитанът Вирджил ван Дайк след поражението с 0:1 срещу Галатасарай в мач от Шампионската лига. Мърсисайдци не само допуснаха втора поредна загуба, а и вратарят Алисон Бекер се контузи.

"Мразя да губя. Няма място за паника, но определено трябва да играем по-добре. Направихме крачка напред по отношение на желанието да работим повече, да се раздаваме повече, но това не беше трудно, защото през уикенда срещу Кристъл Палас изглеждахме наистина зле. Трябва да си реализираме положенията и да спрем да допускаме глупави грешки. Лесно е да се каже, но трябва и да го правим. Продължаваме да работим и гледаме напред към следващия мач", каза Ван Дайк след двубоя.

Ливърпул загуби с ранен гол от дузпа на Виктор Осимен и допусна първо поражение в Шампионската лига след успеха с 3:2 срещу Атлетико Мадрид преди две седмици. Мърсисайдци са с три точки и заемат 16-о място във временното класиране.

