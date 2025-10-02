Защитник на Ливърпул претърпя операция

Защитникът на Ливърпул Джовани Леони претърпя операция след разкъсване на кръстната си връзка. 18-годишният италианец получи контузията на 23 септември в мача за Купата на английската лига срещу Саутхaмптън (2:1), който беше дебютът му за клуба.

"Операцията приключи. Благодаря на всички за съобщенията. Ще се върна скоро“, написа играчът в социалните мрежи.

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот заяви, че играчът може да пропусне сезона. Леони се присъедини към Ливърпул от Парма през август тази година. Сделката беше на стойност 31 милиона евро. Договорът му с английския клуб е до края на юни 2031 г.

