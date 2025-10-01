Популярни
Очаквайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук!
Обяснението на УЕФА за отменената дузпа за Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 11:30
  • 9875
  • 7

От УЕФА обосноваха решението за отмяна да отсъдения първоначално наказателен удар в полза на Ливърпул в изминалия двубой срещу Галатасарай от Шампионската лига. Към края на редовното време се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на домакините с участие на Вилфрид Синго от турския отбор и Ибрахима Конате от гостуващия.

Първоначално главният съдия Клеман Тюрпен посочи бялата точка, но колегите му от ВАР го призоваха да изгледа повторение. След като го направи, реферът отмени дузпата.

“Дузпата е анулирана – няма нарушение. Играчът на Галатасарай №90 (Синго) игра чисто с топката преди контакта между двамата състезатели”, обясниха от УЕФА на сайта си.

Галатасарай спечели срещата край Босфора с 1:0.

