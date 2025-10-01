Обяснението на УЕФА за отменената дузпа за Ливърпул

От УЕФА обосноваха решението за отмяна да отсъдения първоначално наказателен удар в полза на Ливърпул в изминалия двубой срещу Галатасарай от Шампионската лига. Към края на редовното време се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на домакините с участие на Вилфрид Синго от турския отбор и Ибрахима Конате от гостуващия.
Първоначално главният съдия Клеман Тюрпен посочи бялата точка, но колегите му от ВАР го призоваха да изгледа повторение. След като го направи, реферът отмени дузпата.
“Дузпата е анулирана – няма нарушение. Играчът на Галатасарай №90 (Синго) игра чисто с топката преди контакта между двамата състезатели”, обясниха от УЕФА на сайта си.
Галатасарай спечели срещата край Босфора с 1:0.