Харгрийвс с остра критика към Аморим, посочи пет промени, който трябва да бъдат направени: Така ще си дадат половин шанс

Бившият полузащитник на Манчестър Юнайтед Оуен Харгрийвс стана поредният анализатор, който сериозно разкритикува мениджъра на тима след вчерашното тежко поражение от Манчестър Сити с 3:0 в градското дерби. “Червените дяволи” са 14-и в класирането на Премиър лийг и имат едва 4 точки от първите си четири двубоя, която е най-лошият старт на тима от 1992/1993. Португалецът пък, който е начело на тима от ноември 2024 година, търпи все повече критики относно представянето на отбора, а спекулациите за раздяла продължават да се засилват. Манчестър Юнайтед е спечелил едва осем от 31 двубоя в Премиър лийг след неговото идване, а подходът му към селекцията и тактиката е поставен под сериозна въпросителна от повечето анализатори.

Няма индикации за уволнение на Рубен Аморим

“Откъде да започнем при наличието на толкова много проблеми? Никога няма да разбера как Коби Мейну не играе в този отбор. Той влезе от пейката и в този половин час, в който игра, бе най-добрият им футболист на терена, при това с разлика. Така че той трябва да играе. Бенямин Шешко не е готов. Той вкара доста голове в Германия, но днес изглеждаше сякаш не е готов. Вижте начина на игра на Холанд, как тича, как пресира, той бе много активен. Знам, че Шешко не получи същата подкрепа от съотборниците си, но трябва да е по-активен. Мбемо е топ, Куня е топ, но Бруно не може повече да играе като дефанзивен халф, той трябва да е номер 10. Начинът, по който е нареден отборът сега, просто не работи, така че трябва да бъде настроен различно. Може да се направят пет промени - може да поставиш Мбемо на върха, Куня и Бруно да играят зад него, Коби да влезе като халф. Така ще си дадете половин час, сега не го виждам. Днес те имаха повече владение на топката от Сити, но не изглеждаха като по-добрият отбор. Изглеждаха ли сякаш ще вкарат всеки момент? Не.”, заяви Харгрийвс в коментара си след края на двубоя.

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

