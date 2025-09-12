Познайте какво ще се случи в дербито на Манчестър и може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Премиър лийг отново предлага зрелище за футболните фенове – Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед ще премерят сили в едно от най-напрегнатите градски дербита в Англия. Двубоят ще се изиграе на „Етихад Стейдиъм“ и идва в момент, когато и двата отбора търсят изход от колебливия старт на сезона.

„Гражданите“ на Пеп Гуардиола претърпяха няколко неочаквани резултата, като записаха две загуби в първите три кръга и се нуждаят от убедителна победа, за да върнат самочувствието си в битката за челните позиции. От другата страна „червените дяволи“ на Рубен Аморим също не впечатляват с постоянство и ще искат да използват дербито, за да покажат, че могат да се върнат сред най-силните. Любопитното е, че в последните пет мача срещу градския съперник Манчестър Юнайтед има само една загуба (б.ред. - финалът за "Къмюнити Шийлд" бе решен след дузпи и се води като равен резултат).

Трябва да познаете правилно 6 аспекта от срещата и телевизорът може да е Ваш.

Не спирайте дотук – нашата платформа предлага още безплатни игри с вълнуващи награди. От телевизор до изключителни спортни сувенири, всяка игра е шанс за голяма печалба.