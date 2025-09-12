Гуардиола: Няма да изисквам от Донарума да прави нещо, с което се чувства некомфортно

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола заяви, че очаква Джанлуиджи Донарума да прави това, което правеше Едерсон. Италианският вратар, който пристигна от Пари Сен Жермен, не е известен с добрата си игра с крака. В последния мач на Италия той имаше сериозни проблеми при центрирания от ъглови удари.

“Винаги се опитвам да се адаптирам към качеството на играчите. Няма да изисквам от Джиджи да прави нещо, с което се чувства некомфортно. В лицето на Едерсон говорим за най-добрият вратар, който съм виждал, по отношение на разпределяне, къси и дълги подавания. Не взехме Джиджи да прави същото като Едерсон. Той има други качества”, коментира Гуардиола

“Пазарът ни даде възможност да вземем Джиджи. Той е на 26 години с невероятен опит в голям клуб и в италианския национален отбор. Той е толкова висок, огромен е. Вратарите спасяват удари, но и дават характер на отбора. Той го е правил в най-големите мачове. Срещнах се с него в сряда, поговорихме се добре. В четвъртък валеше, бях си в офиса и не го видях”, допълни той.

Гуардиола разкри, че Омар Мармуш ще пропусне дербито с Манчестър Юнайтед. Раян Шерки също няма да е на разположение. Джон Стоунс пък е под въпрос за двубоя. “Омар се върна от Египет контузен. Раян Аит Нури и Раян Шерки са аут. Джон Стоунс е под въпрос, но проблемът не е голям. Трябва да видим изследванията на Мармуш, но мисля, че ще отсъства няколко седмици. Ще бъде готов преди следващата пауза за националните отбори.

Попитан за думите на Арне Слот, който каза, че Александър Исак е най-добрият нападател в света, Гуардиола сподели, че поставя Ерлинг Холанд малко над Исак и не би го заменил с нито един друг нападател. “Поставям го малко над него. Исак е изключителен играч. Трябва да е топ играч заради това, което платиха за него. Друг би казал Мбапе, Меси, Кристиано… Не бих заменил Ерлинг с никой друг. Познавам го, харесвам го”, каза Пеп.

Наставникът бе попитан дали се чувства по същия начин като през 2016 г. след много промени в състава и това, че трябва да глади нов отбор. “Тогава още имах коса. Десет години е дълго време. Но, да, когато сменяш 10 играчи, които са наистина важни. Клубът помогна да бъде направена първата стъпка към промени преди много, много години. Във всеки клуб винаги промяната е голяма, когато замениш 10 футболисти за четири-пет месеца”, обясни той.

