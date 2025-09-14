Ман Сити 1:0 Ман Юнайтед, Фоудън откри резултата

Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед играят при 1:0 в най-очаквания двубой от четвъртия кръг на Премиър лийг. Фил Фоудън откри резултата в 18-ата минута.

След четвърт час игра “червените дяволи” отново успяха да отнемат в средата на терена след грешка при разиграването на домакините, но последвалото центриране на Доку бе посрещнато от нескопосан опит за атрактивно изпълнение на Амад Диало, който се увенча с неуспех. Играчите на Манчестър Сити демонстрираха класата си в 17-ата минута, когато първо изненадващо наситиха дясната зона, след което Жереми Доку се вряза отлично в отбраната на гостите, демонстрирайки класа, след което центрира, а Фил Фоудън с глава прати топката в мрежата за 1:0.

“Гражданите” можеха да получат летящ старт още преди изтичането на първите 20 секунди в двубоя, след като гостите загубиха топката пред собственото си наказателно поле, но Ерлинг Холанд не успя да уцели рамката на вратата от много малък ъгъл. В следващите минути двата тима демонстрираха голямо желание. Само в рамките на минута пък първо Бенямин Шешко се справи отлично пред наказателното поле и отправи удар с левия крак, който бе първи точен в срещата, а секунди по-късно италианският страж се намеси малко несигурно при едно центриране.

И двата тима не започнаха по най-добрия начин кампанията, като “гражданите” дори натрупаха две поредни поражения от Тотнъм и Брайтън, след като спечелиха на старта срещу Уулвърхамптън., Възпитаниците на Рубен Аморим успяха да вземат първа победа в последния кръг срещу Бърнли след късен гол на Бруно Фернандеш, след като преди това записаха поражение от Арсенал и равенство с Фулъм. Всеки един от двата отбора се нуждае от успех днес, за да направи крачка в правилната посока и подобряване на формата в преследване на целите за сезона.

Познайте какво ще се случи в дербито на Манчестър и може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола е направил общо шест промени в своя тим в сравнение с последната среща на тима преди около две седмици. Може би най-интересно за отбелязване е гласуваното доверие на Джанлуиджи Донарума, който заменя на вратата на тима Джеймс Трафорд. Италианецът бе привлечен едва в последните часове на трансферния прозорец. Джон Стоунс е с травма и Рубен Диаш ще трябва да си партнира с Абдукодир Хусанов в центъра на отбраната, а О’Райли и Гвардиол се завръщат на двата бека. Фил Фоудън заменя контузения Омар Мармуш, а Джереми Доку ще е по другия фланг вместо Оскар Боб.

In the blue corner 🩵



XI | Donnarumma, Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bernardo (C), Reijnders, Foden, Doku, Haaland



SUBS | Trafford, Ake, Nico, Savinho, Nunes, Bobb, Mukasa, Lewis, Mfuni



🤝 @etihad pic.twitter.com/Ld1wJBIkk4 — Manchester City (@ManCity) September 14, 2025

Наставникът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим също прави цели четири промени в своя титулярен състав в сравнение с тези, които стартираха срещу Бърнли. Бенямин Шешко прави своя дебют от първата минута, заменяйки контузения Матеус Куня. Нусаир Мазрауи, Патрик Доргу и Мануел Угарте също получават доверието на португалеца вместо Мейсън Маунт и Диого Далот, които са с травми, както и Каземиро, който се прибра късно от лагера на националния отбор. Бившият наставник на Спортинг (Лисабон) пък още вчера обяви, че за разлика от Гуардиола ще гласува отново доверие на Алтай Байъндър, а новото попълнение на вратата Сен Ламенс сяда на пейката за първи път.

Come on United! 🇾🇪 — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago