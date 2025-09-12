Популярни
Аморим посочи кой ще бъде на вратата на Ман Юнайтед в градското дерби със Сити и каза защо Онана си тръгна

  • 12 сеп 2025 | 16:40
  • 1799
  • 0
Аморим посочи кой ще бъде на вратата на Ман Юнайтед в градското дерби със Сити и каза защо Онана си тръгна

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим заяви, че Алтай Байъндър отново ще бъде титуляр на вратата на тима по време на градското дерби с Манчестър Сити в неделя. Това бе една от най-интригуващите теми в последните дни, след като първият избор между гредите през миналата кампания Андре Онана вчера подписа с Трабзонспор, а в последните часове на трансферния пазар бе привлечен Сан Ламенс от Роял Антверп.

Официално: Ман Юнайтед се раздели с Онана, който премина в Турция
Официално: Ман Юнайтед се раздели с Онана, който премина в Турция

Алтай ще продължи да бъде титуляр. Това е различна лига, различна страна, различни тренировки и топка за Сан Ламенс. Той е вратар с голям потенциал. Наясно съм, че в момента един вратар трябва да бъде много здрав физически. Сега гледаме настоящата ситуация, но също така отправяме поглед и към бъдещето. По малко и от двете. Ще се опитаме да създадем възможност двамата да се борят за тази позиция, но за мен е ясно, че Алтай ще стартира в неделя, но Ламенс има огромен потенциал и ни дава опция, така че също трябва да е готов да играе в даден момент. Той има потенциал да бъде вратар на тима за много години напред. Мисля, че на всички стана ясно, че се нуждаем от промяна на тази позиция и понякога е трудно да се посочи точно защо. Понякога е моментът, лошият късмет, беше трудно за Андре Онана, защото той бе добър в работата си и се опитваше да помага на останалите, но понякога можеш да имаш всички качества на света и пак да се стигне до такава промяна, така че му желая всичко най-добро,” обясни сложната вратарска ситуация в своя тим Аморим.

Познайте какво ще се случи в дербито на Манчестър и може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор
Познайте какво ще се случи в дербито на Манчестър и може да спечелите 65-инчов 4K Ultra HD телевизор

След това той коментира и отсъствието на новото попълнение Матеус Куня, Диого Далот и Мейсън Маунт. Тримата са контузени и отпадат от сметките за двубоя с Манчестър Сити, но португалският наставник посочи, че те полагат много усилия и искат максимално бързо да се завърнат на терена. Накрая бившият наставник на Спортинг (Лисабон) посочи, че “червените дяволи” са по-добър отбор сега, отколкото през миналия декември, когато успяха да измъкнат изненадваща победа на “Етихад” след гол на Амад Диало в края на срещата.

“Матеус Куня, Диого Далот и Мейсън Маунт са аут за този мач. Не знам колко време ще отнеме да се възстановят. Те полагат много усилия, която е много добре. Не искам да се обвързвам с конкретни срокове, защото ако питате Куня, той ще ви каже, че е готов още за неделя. Ще следим ситуацията ден за ден. Имаме много добри футболисти, които са жадни за изява, така че ще бъдем конкурентноспособни в неделя. Смятам, че сега сме по-добър отбор от миналата година. Ако видите който и да е аспект от статистиката, ние сме различен отбор. Готови сме да изиграем този мач и да го докажем в неделя. Вярваме в нашия тим и смятам, че ще стане много добър двубой. Наясно сме какво искаме. Таблицата няма значение в момента, единствено се тревожа футболистите да спазят принципите ни на игра,” заяви Аморим.

Снимки: Gettyimages

