Гари Невил с остра критика към Аморим

Гари Невил за пореден път критикува резултатите и играта на Манчестър Юнайтед в началото на сезона. В неделя "червените дяволи" загубиха с 0:3 от градския си съперник Манчестър Сити в двубой от Висшата лига и се намират на 14-то място в класирането със само 4 спечелени точки.

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

"Когато Аморим дойде за първи път, бях окуражен от факта, че започнаха да играят със система с трима защитници. Той ги сменя всеки мач и това показва, че не е сигурен кой трябва да играе. Имаше и много индивидуални грешки срещу Сити. Люк Шоу изигра един от най-лошите мачове, които съм виждал. И в трите епизода с допуснати голове можеше да играе по-добре. Ако до октомври продължават да заемат 14-та или 15-та позиция, мениджърът ще има много сериозни проблеми. В следващите няколко мача те трябва задължително да спечелят", каза бившият защитник на Манчестър Юнайтед и английския национален отбор, цитиран от "БиБиСи".

Гари Невил игра за "червените дяволи" между 1992 и 2011 година и спечели осем титли на Англия, три купи на Футболната асоциация, два пъти Шампионската лига и Световното клубно първенство.

Няма индикации за уволнение на Рубен Аморим

Снимки: Gettyimages