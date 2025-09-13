Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Нов проблем за Манчестър Сити

Нов проблем за Манчестър Сити

  • 13 сеп 2025 | 12:12
  • 1681
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще има нови главоболия около състава си. Според ексклузивната информация на Фабрицио Романо, новото попълнение на “гражданите” Раян Аит-Нури ще отсъства немалко време от терените - близо 5 седмици.

Гуардиола: Няма да изисквам от Донарума да прави нещо, с което се чувства некомфортно
Гуардиола: Няма да изисквам от Донарума да прави нещо, с което се чувства некомфортно

Че 24-годишният алжирският национал няма да е на линия за дербито на Манчестър се знаеше още вчера, когато Гуардиола съобщи това, но точната продължителност на контузията бе неясна досега.

Аит-Нури дойде в Манчестър Сити през това лято с трансфер от Уулвърхамптън. Той започна като титуляр и в трите мача на “гражданите” досега.

Ако футболистът наистина отсъства над месец, то той ще пропусне дербито с Арсенал в Премиър лийг и още няколко срещи в първенството, както и първите два мача в Шампионската лига с Наполи и Монако.

Освен него, контузени в състава на Сити са още Омар Мармуш и Раян Шерки, а Джон Стоунс e под въпрос за дербито на Манчестър. Също аут са и Матео Ковачич и Калвин Филипс.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

"Моят отбор": Идва новото начало във Фентъзи Премиър лийг

"Моят отбор": Идва новото начало във Фентъзи Премиър лийг

  • 13 сеп 2025 | 09:04
  • 847
  • 0
Арсенал без право на грешка срещу Нотингам

Арсенал без право на грешка срещу Нотингам

  • 13 сеп 2025 | 07:36
  • 2634
  • 2
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 4059
  • 5
Ще продължи ли да се забавлява Байерн?

Ще продължи ли да се забавлява Байерн?

  • 13 сеп 2025 | 07:03
  • 3738
  • 0
Челси атакува върха в Премиър лийг

Челси атакува върха в Премиър лийг

  • 13 сеп 2025 | 06:44
  • 2209
  • 3
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 6970
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

СП: България 1:0 Германия! 40 точки трябваха на националите, за да спечелят първата част

СП: България 1:0 Германия! 40 точки трябваха на националите, за да спечелят първата част

  • 13 сеп 2025 | 13:14
  • 9372
  • 10
ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

ЦСКА няма накъде да отстъпва, Керкез бие или "гори"

  • 13 сеп 2025 | 08:00
  • 16002
  • 27
Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

Спартак (Варна) и Арда са целеустремени да подобрят резултатите си

  • 13 сеп 2025 | 07:45
  • 5717
  • 2
ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

ЦСКА 1948 взе бивш младежки национал на Германия

  • 13 сеп 2025 | 10:50
  • 3821
  • 5
Време е за Дерби д'Италия

Време е за Дерби д'Италия

  • 13 сеп 2025 | 07:21
  • 4059
  • 5
Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

Тежко изпитание за Реал Мадрид в Сан Себастиан

  • 13 сеп 2025 | 06:25
  • 6970
  • 3