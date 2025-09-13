Нов проблем за Манчестър Сити

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола ще има нови главоболия около състава си. Според ексклузивната информация на Фабрицио Романо, новото попълнение на “гражданите” Раян Аит-Нури ще отсъства немалко време от терените - близо 5 седмици.
Че 24-годишният алжирският национал няма да е на линия за дербито на Манчестър се знаеше още вчера, когато Гуардиола съобщи това, но точната продължителност на контузията бе неясна досега.
Аит-Нури дойде в Манчестър Сити през това лято с трансфер от Уулвърхамптън. Той започна като титуляр и в трите мача на “гражданите” досега.
Ако футболистът наистина отсъства над месец, то той ще пропусне дербито с Арсенал в Премиър лийг и още няколко срещи в първенството, както и първите два мача в Шампионската лига с Наполи и Монако.
Освен него, контузени в състава на Сити са още Омар Мармуш и Раян Шерки, а Джон Стоунс e под въпрос за дербито на Манчестър. Също аут са и Матео Ковачич и Калвин Филипс.
Снимки: Imago