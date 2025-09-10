Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

  • 10 сеп 2025 | 15:30
  • 623
  • 0

Манчестър Сити излезе с официално съобщение относно състоянието на Омар Мармуш.

В него се потвърждава, че нападателят на “гражданите” е получил контузия в коляното по време на мача с националния отбор на Египет срещу Буркина Фасо.

Първоначалните резултати от скенера, направен в родината на играча, показват, че 26-годишният футболист няма да може да играе в дербито на Манчестър в неделя и ще се върне в Манчестър за по-нататъшни изследвания и за да започне рехабилитация, уточняват още от Сити.

Мармуш взе участие и в трите срещи за тима на Джосеп Гуардиола от началото на сезона, в които се отчете с една асистенция. Отборът обаче започна зле сезона и инкасира две загуби и само една победа.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

Дешан похвали Мбапе и разкритикува феновете за освиркванията срещу Рабио

  • 10 сеп 2025 | 08:11
  • 4195
  • 2
Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

Мартинес: Хареса ми отношението и концентрацията на отбора

  • 10 сеп 2025 | 07:41
  • 3311
  • 0
Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

Пикси Стойкович отговори философски за загубата и коментира дали ще хвърли оставка

  • 10 сеп 2025 | 06:44
  • 4725
  • 2
Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

Тухел: Победихме уверено силен противник при трудни условия

  • 10 сеп 2025 | 05:40
  • 7499
  • 0
Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

Отбор от Кипър взе Кареасо и се раздели с бивше крило на Локомотив (Пловдив)

  • 10 сеп 2025 | 05:05
  • 4368
  • 0
Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи

Испания и Косово извадиха стари политически вражди след мач между младежи

  • 10 сеп 2025 | 04:59
  • 4473
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 21079
  • 13
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 11409
  • 44
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 6302
  • 2
Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 8546
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 9956
  • 6
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 17733
  • 13