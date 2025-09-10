Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

Манчестър Сити излезе с официално съобщение относно състоянието на Омар Мармуш.

В него се потвърждава, че нападателят на “гражданите” е получил контузия в коляното по време на мача с националния отбор на Египет срещу Буркина Фасо.

Injury update: Omar Marmoush — Manchester City (@ManCity) September 10, 2025

Първоначалните резултати от скенера, направен в родината на играча, показват, че 26-годишният футболист няма да може да играе в дербито на Манчестър в неделя и ще се върне в Манчестър за по-нататъшни изследвания и за да започне рехабилитация, уточняват още от Сити.

Мармуш взе участие и в трите срещи за тима на Джосеп Гуардиола от началото на сезона, в които се отчете с една асистенция. Отборът обаче започна зле сезона и инкасира две загуби и само една победа.