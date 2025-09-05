Онана изправен пред перспективата да остане трети вратар, още има шанс да напусне

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана е изправен пред реалната перспектива да е трети избор през сезона, информират английските медии. Турският страж Алтай Байъндър започна и трите мача на “червените дяволи” в Премиър лийг от началото на настоящата кампания, а камерунецът получи шанс единствено при унизителната загуба от члена на Лига 2 Гримсби, като при това носеше вина и за двете попадения в неговата врата. В последния ден на трансферния прозорец пък от “Олд Трафорд” привлякоха Сен Ламенс, който е бил одобрен от Рубен Аморим и ръководните фактори в клуба, които искат той да е бъдещия избор номер едно под рамката.

Ще реши ли Ламенс проблемите на вратата в Манчестър Юнайтед?

Именно поради тази причина шефовете на Манчестър Юнайтед са провели нова среща с Онана и на нея са му представили всички тези фактори, заявявайки, че е най-добре той да си потърси нов отбор. От “Олд Трафорд” са склонни да го пуснат под наем, тъй като си дават сметка, че в момента вероятността за постоянен трансфер не е много голяма, но са отворени и към такава възможност. Интерес към Онана в момента има от клубове от Турция и Саудитска Арабия, където трансферният прозорец все още не е затворил.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages