Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

Манчестър Юнайтед на последно място след идването на Аморим

  • 15 сеп 2025 | 09:28
  • 3040
  • 0

Резултатите показват, че работата на Румен Аморим в Манчестър Юнайтед засега е пълен провал. Вчера тимът загуби тежко с 0:3 от Манчестър Сити в градското дерби, с което мениджърът претърпя пореден лош резултат.

Португалецът застана начело на “червените дяволи” на 24 ноември 2024 г. и до момента е извел състав в 31 кръга от Премиър лийг. Ако под внимание се вземат резултатите на всички отбори, които са в елита от въпросната дата досега - т.е. 17 отбора, то се вижда, че Юнайтед е на последно място с 31 точки. За това време Аморим е спечелил само 8 срещи, а головата разлика на отбора е минус 13, отбелязва “Сън”.

Тотнъм също е с 31 точки, но с по-добра голова разлика - минус 4. Над тях са отбори без особени претенции като Фулъм, Уулвърхамптън и Уест Хам.

Лидер е шампионът от миналия сезон Ливърпул (68 т), следван от Арсенал (64 т) и Челси (58 т.)

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

Реал може да прати под наем Ендрик в тим от Ла Лига

  • 15 сеп 2025 | 08:38
  • 2001
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 4523
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 3846
  • 2
Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

Гениален гол на Ди Мария от корнер спаси точката за Росарио срещу Бока

  • 15 сеп 2025 | 06:56
  • 1845
  • 0
Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

Флик: Всички се бориха и се наслаждаваха

  • 15 сеп 2025 | 06:39
  • 2172
  • 1
Слот: Имахме нужда от малко късмет или от момент на магия

Слот: Имахме нужда от малко късмет или от момент на магия

  • 15 сеп 2025 | 06:14
  • 2370
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 4756
  • 1
България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

България излиза срещу Словения на Мондиал 2025

  • 15 сеп 2025 | 07:11
  • 10776
  • 0
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 4523
  • 0
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 3846
  • 2
ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

ЦСКА 1948 приема Славия в столично дерби

  • 15 сеп 2025 | 07:53
  • 2755
  • 3
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 2973
  • 1